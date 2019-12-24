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小費人生／快餐快飲店「跟進」收小費 客不給被「另眼相待」

2019-12-24 23:37世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

快餐店、冷飲店要求小費，常讓消費者感覺不舒服。（記者張筠／攝影）
快餐店、冷飲店要求小費，常讓消費者感覺不舒服。（記者張筠／攝影）
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近期大洛杉磯地區愈來愈多民眾發現，快餐店、自助餐或冷飲咖啡店，明明沒提供服務，卻索取小費，而且比傳統餐館還「明碼標費」，自助餐也直接要小費，讓人很困惑。

「我們最近六人行在舊金山一家韓式自助餐就餐，明明是26.99元一人，最後的帳單卻是218元，平白無故每人多了十元多，而小費欄還空白，等我們填寫。」在洛杉磯從事餐飲業30年的陳女士表示，她和餐飲界的友人當即找到服務生，結果對方表示當地規定員工15人以上的餐館，可以按人頭向每位客人收取一元費用；而且在帳單上，服務生明明已收取了18%的服務費用，卻又留白了「Tips」一檔，讓陳女士差點支付雙重小費。

「我和同事去巴沙迪那一家新潮快餐店吃飯，全是流水線取食，結帳時服務員竟然開口要小費」，幾乎每天至少一頓在外就餐的新聞業者李先生表示，結帳時，收銀員算完正常的餐費後，又將計算機往他眼前一亮，要求付15%至25%不等的小費：Please enter tips.( 請選擇小費)。

李先生表示，這麼多年在外就餐，最近兩年快餐「明要小費」的情況愈來愈普遍。他觀察身後的顧客，「不少人面露難色，但八成客人最後都苦笑著給了小費」。

南加州部分快餐和飲品商家不僅在收費屏幕或帳單上列出小費計算比率，有的商家更特別在收款機旁，專門為只用現金付費的客人準備小費缸，讓客人「無處可逃」。

快餐快飲要小費，讓不少民衆很不解；楊小姐日前在洛杉磯小東京一家咖啡店消費，一杯咖啡3.95元，立等可取，在櫃檯付錢時，收銀員溫馨提示「還有小費欄，請完成」，如此霸王硬上弓強要小費，讓她感覺「不給又不好意思，但怎麼都不想給」；一位為女兒買冰淇淋不給小費的何先生，也曾當場就被另眼相待，讓他在孩子面前好沒面子。

一名資深餐飲業者表示，由於勞工部管理較嚴，老闆對員工的小費都採取不插手態度，「但員工過分向客人要小費，對商家絕對是傷害。」

洛杉磯咖啡餐飲業舊金山
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