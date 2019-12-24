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小費人生／稅前稅後亂算、帳單自己亂改…店家灌水小費 花招百出

2019-12-24 23:37世界日報 記者劉大琪張筠／綜合報導

在餐館刷卡時，刷卡簽名時可用用手機照相，若出現問題，才有證據方便事後核實。(記者...
在餐館刷卡時，刷卡簽名時可用用手機照相，若出現問題，才有證據方便事後核實。(記者張筠╱攝影)
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信用卡結帳時，如果小費是另以現金支付，可在小費欄註明。(記者賴蕙榆／攝影)
信用卡結帳時，如果小費是另以現金支付，可在小費欄註明。(記者賴蕙榆／攝影)
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很多華人在美國已適應小費文化，但小費亂象也常讓人生氣；有的商家先將小費算在餐費內卻要客人重複支付，還有些餐館帳單上的「建議小費」毫無章法地亂算，更有人刷卡付費離開之後又被商家更改帳單上的小費，因此須細心檢查帳單，才能避免落入無良商家「圈套」。

久居美國的魏冬最近到紐約市曼哈頓一家中餐館吃飯，付費時發現帳單上「建議小費」一欄只有5%、7%、10%、以及可自定金額的空白處，還心想小費怎麼能給這麼少，於是大筆一揮填上了「20%」。

離開餐館後再看了一眼帳單，才發現小費原來已被算進總額，而「建議小費」的方框標註著很小的「額外」(extra)字樣，等於他被強制徵收小費後，又額外付了20%的小費，「只能安慰自己菜是真的不錯、而且也不算貴」。

雖然字體很小、但至少標註了「額外」，有些餐館是直接將15%、18%甚至20%的小費算進帳單，卻仍在帳單的最下方設「建議小費」的方框中，再標註一次15%、18%、20%甚至25%等不同比率的金額，很多客人被誤導、都會習慣性地再勾選一次，結果等於付了兩次小費。

更有部分商家在信用卡簽單上動手腳；就讀匹茲堡大學的方海庭日前和同學在一家中餐館聚餐，飯後四個人每人平攤餐費約14元，「當時我刷信用卡，在收據上簽了16元多一點點，但兩天查帳時發現信用卡被扣了17元」，當下立即上銀行網站反應不滿，銀行也回覆會退還這一元到卡上。

這情況令方海庭極憤怒，「如果覺得少可以直說，不能偷偷再去多刷錢。」此後不論餐廳是否提供顧客存單，方海庭用餐結帳刷卡簽單時一定手機照相存證，以免再被餐館動手腳。

還有一些中餐館在客人以信用卡付帳時，服務生會表達希望客人改用現金付小費，多數客人會同意；但有客人事後發現銀行扣款時，竟連他現金支付的小費金額也被扣了。

來自台灣的陳啟宏就曾經被這樣「加價」過，後來他研究出方法，為防商家事後亂改信用卡帳單，他總是會在小費和總額兩欄都寫上金額；如果小費是另以現金支付，他在信用卡帳單上小費欄會標註「Paid with cash」。

另一個常見問題是餐館在帳單上標註的「建議小費」。在大華府工作的張弛說他常常很困惑，因為有些餐館帳單標的「建議小費」是用稅前的15%、18%或20%，但有些用稅後，小費因此變高。

更有商家雖然在「建議小費」標註了15%、18%、20%的金額，但其實相對應的金額不是以稅前、稅後總額為基準準來計算，而是自行設定更高的金額。

一位常在臉書社團分享美食經驗的網友「花襯衫大叔」，日前也貼出一張在餐館買外帶的收據顯示，他的消費金額稅前40元，稅後43.54元，但收據上的建議小費卻是「15%=7.20，18%=8.64，20%=9.6」。

「明明20%小費應該是8元，就算稅後的20%也不到8.8元，這個9.6是怎樣算出來的？」他說，「鄉親出去吃飯帳單要看一下。」

他的說法引發上百則華人留言，反映各種小費經驗或對小費的困惑；「花襯衫大叔」也說：「小費本來就是自己感覺給爽的，唬人多給不應該。」他建議結帳時不要輕信店家提供的小費建議數字，一定要自己算一下。

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