小費人生／自己端菜換盤 小費僅給10％…店主、客人爆群架

部分餐廳不論消費人數多寡，乾脆直接在簽單上直接加上20%小費，然後蓋章註明，一方面簡單明瞭，一方面也避免消費者不清楚已經金額已加上小費而又重複支付小費。(特派員黃惠玲/攝影) 分享 facebook

親朋好友聚餐，卻因小費爭議與餐館老闆打了起來（示意圖）。(特派員黃惠玲╱攝影) 分享 facebook

「服務不好，為什麼我要給你這麼多小費？」芝加哥華人消費者Cindy帶著20多位親友在華埠一家中餐廳吃飯，因為小費和店家吵架，雙方一來一往引發肢體衝突，直到警察趕到，這場「因小費打群架」事件才停止。

Cindy表示，當天她請了兩桌客人，席間因為餐館人力有限，只有一位服務生上菜，連盤子都是她和親友自己換的，「多數時間都是『自助』」；Cindy提前先去結帳，稅前一共532元後，她連小費共付582元現金，沒想到餐館老闆怒氣沖沖到餐桌前找Cindy開罵「你的小費連10%都不到，一般宴席至少18%」。

但Cindy說：「整晚只有一個服務生服務我們兩桌，換盤子、清桌子，都是我們自己動手，什麼叫做給太少？」老闆堅持Cindy必須補上短少的小費，認為員工忙了一晚上，結果賺不到50元，廚房的員工也前來助陣。Cindy又說，「誰規定小費一定要給多少？服務好就給多，服務差就給少，為什麼一定要給到18%？」

餐館東主則認為，「 服務生收入主要來自小費，你們來了20個，吃了一整晚，小費連15%都不到！」接著又說你們不願意補沒關係，「現在就給我統統出去」。隨後雙方人馬開始鼓譟，聲音愈來愈大，更動起手腳，老闆大喊「我報警」！

之後兩名警察趕到餐館，聽取雙方的說法，經過排解，警察要求老闆把50元小費還給Cindy，但Cindy所有人需立即離開餐館。警察表示，「小費糾紛不是不曾發生，但鬧到打群架的還真的相當少」。

警察說，雖然小費通常不是強制性的，也不違法，但在美國普遍幾乎大家都會在餐館用餐後給小費，尤其這筆金額是絕大多數服務生的主要收入；但根據法律「小費給少並不違法」，這也是警察最後要求東主退還小費，但同時要求消費者離開餐館的原因。