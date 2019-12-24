白色聖誕節消失？美國迎歷史高溫

白色聖誕節還會是白色的嗎？隨著全球氣溫上升開始改變冬季面貌，變暖可能意味著積雪將減少。（photo byWikimedia Commons） 分享 facebook 白色聖誕節還會是白色的嗎？隨著全球氣溫上升開始改變各地冬季面貌，儘管邏輯顯示變暖意味著積雪減少，但氣候變遷對降雪分佈的影響要複雜得多。氣候科學家無法確定到了2050年聖誕節那天，波士頓或芝加哥是否會下雪？但芝加哥已經確定將迎來25年來氣溫最暖熱的聖誕節。

水分含量影響降雪

根據《科學美國》報導，地面積雪機率在北半球已進行的相關研究，每年之間的差異可能很大，紐澤西州氣候學家大衛•羅賓遜說：「這就是需要在多個站點觀察多個年份的原因，永遠不要只相信幾個測量結果。」了解大氣層的降水趨勢時，要考慮的因素要比溫度要多，因為大氣中的風將起作用。

雪比雨具有更多的限制條件，因為只有在溫度降到冰點以下時才會形成雪。在冬季氣溫確實保持在零度以下的地方，由於溫暖的空氣中含有更多的水分，可能會下更多的雪。羅賓遜說，已經有證據支持這2種預期趨勢，近幾年中西部地區等地區記錄到更多降雪，而美國南部地區則呈下降趨勢。

變暖還可能會加劇（並改變）特定類型降雪的時機：在美國，降雪通常與大湖區有關。當加拿大的冷空氣仍然相對溫暖並且尚未結冰時，當加拿大的冷空氣向下吹過湖泊時，就會發生湖水效應的降雪。這種冷空氣使湖水蒸發，從而使湖面上方的空氣變暖。空氣升起，再次冷卻。其中的水分會凍結並像雪一樣落下。

芝加哥不再積雪？

根據《福斯新聞》報導，芝加哥準備迎接25年以來最熱的聖誕節，美國國家氣象局的數據顯示，芝加哥在聖誕節期間將達到華氏52度（約攝氏11度），這是1994年以來的最高溫紀錄。與此同時，其他城市也面臨數年來最溫暖的溫度。「白色聖誕節」的定義為「聖誕節早晨地面上積雪1英吋或以上」。

在美國，發生白色聖誕節的可能性最高的地區包括愛達荷州、明尼蘇達州、緬因州和紐約上州的大部分地區，這些地區的機會增加到80%以上。在賓州和西維吉尼亞州的機會大約為50%。

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