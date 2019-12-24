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美股現況與去年耶誕夜大不同 明年為何還會漲？

2019-12-24 17:17經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

對投資人而言，2019年12月市場情勢顯然和2018年12月完全相反。

一年前此時，美國聯準會（Fed）貨幣政策緊縮過度，但如今Fed正加緊擴大資產負債表，實質上可說是某種形式的量化寬鬆（QE），無論官員怎麼形容。新聞標題也不再充斥晦暗的貿易戰消息，因為美中已敲定「第一階段」貿易協議、取消了一些新關稅，還調降了一些已實施的關稅。美股也不像去年年尾那般大跳水（尤其去年12月24日耶誕夜當天道瓊指數狂瀉逾650點），如今標普500指數迭創新高紀錄。

機構資產管理公司Navellier and Associates投資策略師馬契夫（Ivan Martchev）預測，2020年將有四大發展：新興市場變得更有吸引力、美股走高、美國經濟成長力道增強，美國總統川普獲選連任。

理由何在？馬契夫解釋，一大原因是Fed政策寬鬆。他說，若是Fed履行承諾，每月收購價值600億美元美國國庫券，買到2020年第2季末，那麼明年Fed資產負債表將達到或接近空前高峰。量化寬鬆有如印鈔票，會導致股票和債券價格上漲。

正如同去年量化緊縮（QT）傷害美國市場，如今Fed改弦易轍正拉抬美國股市和經濟。

另一個主因是美中達成「第一階段」貿易協議，儘管目前為止這項協議仍然「半生不熟」，但確實消除了一些經濟不確定性。

在美中敲定貿易政策和Fed進入量化寬鬆模式的雙重激勵下，馬契夫預期，2020年新興市場展望看俏，MSCI新興市場指數「任何拉回都可能是買進機會」。他指出，現在新興市場的長期基本面展望比較佳。MSCI新興市場指數表現曾凌駕標普500指數近十年之久，但那段時期在2010年結束，繼之而來的十年新興市場表現欠佳 — 這意味新興市場如今蓄勢待發，鐘擺可能再度擺回新興市場這邊。

馬契夫說，除非有明顯證據證明中國大陸經濟出現「硬著陸」——近期內應該不至於發生——否則MSCI新興市場指數可望超越2010-2019年期間的表現。

他並預期，美國經濟可望在2020年加速成長，這將連帶升高美股明年續漲及川普連任的機率。

美國經濟現況雖不完美，但就歷史標準來看仍屬良好，失業率更是近50年來最低。川普減稅對美國長期而言不利，因為債務赤字問題將形成沉重的包袱；但就短期和中期而言，對美國經濟和股市有益。

隨著美中貿易戰休兵，馬契夫預期，在這種情況下，川普減稅效應可能再出現一波。他說，1986年，時任美國總統雷根減稅，協助當時的副總統老布希在1988年當選總統；2003年，小布希總統實施減稅，2004年獲選連任。

馬契夫指出，重大減稅案會給經濟帶來升糖效應般的亢奮階段，然後是一段停頓期（馬契夫認為此時美國經濟正快要脫離這個階段），接下來是再度加速期（估計可能在明年11月總統大選之前來臨）。

換句話說，馬契夫預言，川普可望搭上經濟成長加速以及美中貿易情勢重新平衡的順風車，進而贏得2020年美國總統大選。若是標普500指數在選舉日前漲上3,400點或3,500點，並不令人意外。 標普500指數23日收在3,224.01點。

美中貿易戰休兵，加上聯準會進入寬鬆政策模式，可望激勵2020年美國經濟成長加速，...
美中貿易戰休兵，加上聯準會進入寬鬆政策模式，可望激勵2020年美國經濟成長加速，連帶升高現任總統川普明年勝選、連任機率。美聯社
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