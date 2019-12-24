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川普授權各州是否收容難民 卻讓共和黨州長為難

2019-12-24 15:04世界日報 編譯林梅婕╱綜合23日電

近日川普授權各州州長自行決定是否要接收難民，使得共和黨州州長在反移民的強硬派，和主張幫助難民的基督教福音派之間進退兩難。

明年1月21日前所有州長都必須表態是否接收難民，讓安置單位可以著手進行安排；目前已經有超過30個州的州長同意接收難民，但是仍有一些共和黨州州長選擇到最後期限之前繼續保持緘默。

為了避免難民抵達當州才發現沒有難民安置的管道，州長必須自行對外公布是否有接收難民，即使州內有其他鄉鎮表達願意接收難民，仍以當州州長的承諾為主；目前為止還沒有任何一名州長表態拒收難民，但是北達科他州一郡的居民自行在本周舉辦一項投票，結果顯示明年接收的難民上限人數為25人。

川普在今年9月公布這項行政命令，在這之前川普已將明年難民的接收人數減少到有史以來最低的1萬8000名，這項縮減不只為了減少非法移民，也是為了控制合法申請移民的人數。

川普表示應該尊重各州政府是否有足夠的職缺提供給難民，只要難民經濟能力允許且能負擔初次安置的費用，之後難民可以選擇到美國任何地方安頓下來。

雖然有些城鎮和都市的保守派支持者居多，但是面臨人口老化需要引進大量的勞動市場，而這些難民正好可以填補這個經濟缺口；目前超過80個單位的地方政府對外表示，他們非常歡迎難民。

內布拉斯加州的參議員麥科利斯特(John S. McCollister)就說：「難民對工作都非常有熱忱，這樣的動力更能補足我們極大的勞動力需求」；猶他州州長赫伯特(Gary Herbert)上個月也向川普表態，猶他州有非常豐富的資源和空間可以容納難民。

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