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亞裔難民假釋出獄 速交ICE遣返 加州州長紐森挨批

2019-12-24 14:49世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

40歲的柬埔寨難民童恩（Tith Ton）。美聯社
40歲的柬埔寨難民童恩（Tith Ton）。美聯社
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一名涉嫌殺人而被定罪入獄的柬埔寨難民，雖然過去這段期間受到移民權益保護團體力挺，但23日從加州監獄獲得假釋之後，立刻被移交給聯邦移民及海關執法局(ICE)，恐將遭到遣返。原本予以這名難民庇護的加州州長紐森(Gavin Newsom)，面臨輿論批評。

40歲的柬埔寨難民童恩(Tith Ton)遭控殺死敵對幫派的一名成員，坐牢迄今長達22年。「亞洲法律聯會」(Asian Law Caucus)律師普拉薩德(Anoop Prasad)指出：「州長選擇配合移民及海關執法局，非常讓人失望。」

普拉薩德說：「這是不公平也不合邏輯的手段，撕裂了加州社區。」

川普政府加強查緝非法移民，雖然加州自許為「庇護州」，但不少移民權益保護團體呼籲紐森，應廢除將受刑人移交聯邦機關的州法規定。

普拉薩德指出，童恩在過去20年裡已經完全洗心革面，還成為輔導成癮症患者的輔導諮商師；紐森既然同意讓童恩假釋出獄，肯定是經過評估之後，認定童恩已經不再對社區安全造成威脅。

紐森辦公室答覆媒體詢問時並未多做評論，僅證實紐森同意讓童恩假釋。

上個月，數十名群眾聚集在加州首府聲援童恩以及來自其他東南亞國家的移民，這些移民都面臨遭到遣返的命運。

普拉薩德指出，童恩23日是被私人政府承包商帶走，引發移民保護團體質疑作業程序有觸犯聯邦法律之嫌。加州立法部門曾經通過禁止私人機構以政府包商身分在加州接管假釋移民的法案，但今年稍早這項法案遭到紐森否決。

2017年，加州通過立法，針對犯下輕罪的移民罪犯，禁止州政府及地方政府機關配合聯邦移民機關。移民權益保護團體指出，這項法案的適用範圍應該包括州立典獄機構。

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