達拉斯少年遭ICE拘留近一個月 靠申請護照證明公民身分

達拉斯19歲少年加利西亞日前遭到聯邦移民及海關執法局拘留將近一個月，最後收到當局發給他的身分，才能免於遭到遣返。（ABC電視台截圖） 分享 facebook

一名出生於達拉斯的19歲少年加利西亞(Francisco Erwin Galicia)，日前遭到聯邦移民及海關執法局(ICE)拘留將近一個月的時間，最後收到當局發給他的身分，才能免於遭到遣返。

加利西亞的故事已成為新聞焦點，雖然程序上來說他目前仍處於被遣返的階段，但是就在19日他生日的前一天，他收到國務院當局發給他的護照。

上個月加利西亞的律師克勞蒂雅‧蓋蘭(Claudia Galan)，替加利西亞向美國政府申請護照；蓋蘭說她提供委託人在美國的出生證明、當時出生的相關信件和照片，足以證明2000年的12月，加利西亞確實是在達拉斯出生的美國人。

根據達拉斯市政府的官方資料顯示，加利西亞確實出生於柏克蘭紀念醫院(Parkland Memorial)，而且加利西亞的出生證明也是在2001年登記的。

加利西亞在今年6月27日前往德州當地大專院校Ranger College的路上，經過法爾弗利亞斯(Falfurrias)的查哨站被臨檢，加利西亞當時告訴警方自己是美國人，並提供自己的德州身分證、社會安全卡、以及夾在錢包裡的出生證明，但警方仍將他拘留。

加利西亞在被拘留將近一個月的時間後才收到ICE的通知，要求他在2020年8月到哈林根市(Harlingen)的地方法院出庭，也就是說ICE原本要等將近一年才會開始審理加利西亞的案件。

儘管加利西亞目前仍需面對ICE的遣返程序，加蘭說護照上清楚的標示著核發的單位和日期，代表美國政府正式承認加利西亞的公民身分。

加利西亞告訴「達拉斯晨報」：「我終於可以不用提心吊膽的去任何我想去的地方了，我也不用再擔心遇到臨檢可能會暴露我的身分。」