羅伯茲主持川普彈劾案 將成鎂光燈焦點

最高法院首席大法官羅伯茲主持參院對於川普總統彈劾案的審理時，將成為鎂光燈聚焦核心。（美聯社） 分享 facebook

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)平常在最高法院辦公，置身環境沒有媒體拍攝，相對保密。接下來他主持參院對於川普總統彈劾案的審理時，將成為鎂光燈聚焦核心。

上一次羅伯茲受到美國民眾高度矚目，已經是14年前的事。當時，羅伯茲獲得小布希總統提名出任最高法院大法官，在參院提名聽證會上，他對在場參議員說道，大法官就像棒球場上的裁判，公平地斷定好球與壞球。

相隔14年後，如今64歲的羅伯茲多了白頭髮，即將再度回到參院成為公眾注意的焦點人物，主持參院的彈劾審理。就像當年在提名聽證會上所說的，這次羅伯茲要盡力做到像棒球場上的裁判一樣，維持公正客觀，避免陷入黨派泥沼。

曾在最高法院打官司88次，其中有43次在羅伯茲面前辯論案件的律師菲利普斯(Carter Phillips)說，對於主持參院彈劾審理案，羅伯茲將會表現稱職，把自己的應有角色扮演好，「而他也是最不想要接下這個角色的人。」

倘若羅伯茲想要參考前例，已故前任最高法院首席大法官芮奎斯特(William Rehnquist)便是很好的榜樣。當年芮奎斯特主持參院對於柯林頓總統彈劾案的審理時，從來沒讓自己成為新聞焦點。

過去幾年來，羅伯茲曾多次在演說中強調「大法官不是政客」的論述，現在他終於有機會可以透過這次彈劾案的審理主持，樹立以身作哲的典範。

在最高法院任職期間，就算與共和黨總統任命的保守派大法官在表決時獲得5比4的勝利多數，羅伯茲都能維持「不是政客」準則。川普總統曾經對羅伯茲提出批評，抨擊羅伯茲在健保法案的投票，但羅伯茲並未公開回應川普，僅在去年川普指稱一名聯邦法院法官為「歐巴馬法官」時，羅伯茲曾經提出反駁。