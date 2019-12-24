川普彈劾案 眾院司委會要求強制麥甘恩國會作證

參院多數黨領袖麥康諾23日表示，不排除參院審理川普總統的彈劾時，傳喚證人。圖為麥康諾日前在國會回覆媒體追問。（美聯社） 分享 facebook

眾院司法委員會23日要求聯邦上訴法院命令前白宮法律顧問麥甘恩到國會作證，並考慮增加對川普總統的彈劾罪狀。參院民主黨領袖舒默要求川普政府交出與烏克蘭軍援有關的電郵等資料，參院多數黨領袖麥康諾表示，不排除參院審理時傳喚證人，但認為參院應遵循前總統柯林頓被彈劾時的程序，麥康諾還反對舒默的要求，認為收集證據是眾院而不是參院的職責。

眾院司法委員會表示，麥甘恩的作證對檢驗川普是否妨礙司法至關重要，尤其是在特別檢察官穆勒的通俄門調查上，他的證詞還可用於參院審案。

聯邦地區法官上月要求麥甘恩遵守眾院司法委的傳票，聯邦上訴法院定1月3日聽審。司法委員會的律師表示，儘管眾院已完成彈劾案表決，但麥甘恩的證詞依然重要，如果他的作證有了新證據，顯示川普犯下可被彈劾新罪狀，而眾院的彈劾條文又沒包括，司法委員會將繼續調查，如有必要將提出新的彈劾罪狀。

眾院司法委員會表示，在司法委員會履行對聯邦調查局和司法部的監督職責上，麥甘恩的證詞也很重要，包括確定聯調局和司法部是受到不當的政治干預。

參院少數黨領袖舒默23日敦促參院向川普政府發傳票，要求提供有關烏克蘭軍援的電郵等資料，作為參院彈劾審案的一部分。

舒默表示，川普7月25日與烏克蘭總統通話後不久，白宮預算管理辦公室副主任杜飛就給國防部發電郵，要求國防部扣住軍援。杜飛的電郵說：「政府將重新審議給烏克蘭的軍援，在接到新的指示前，國防部應暫停撥出軍援。鑑於問題的敏感性，請國防部注意保密，僅限執行者知道。」

參院多數黨領袖麥康諾反對舒默的要求，認為收集彈劾證據不是參院的職責，表示他已與舒默交換過意見，但沒有取得一致。

麥康諾還在等候眾院議長南西·波洛西的彈劾文件，表示除非文件送達，否則他無權推動。但波洛西表示，在參院的彈劾審案程序確定前，她不會任命代表眾院的出席人員。

麥康諾表示，他不排除參院審案時傳喚證人，但參院應遵循柯林頓被彈劾時的程序，是一邊審議一邊傳喚證人。他表示：「我們陷入僵局，如果波洛西不把彈劾文件送來，我們什麼都不能做。」