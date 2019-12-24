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喬布斯偶像 靈性導師達斯88歲辭世

2019-12-24 13:03世界日報 編譯中心／綜合23日電

「嬰兒潮世代教父」，受喬布斯推崇靈性導師達斯辭世，享壽88歲。美聯社
「嬰兒潮世代教父」，受喬布斯推崇靈性導師達斯辭世，享壽88歲。美聯社
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知名靈性導師達斯(Ram Dass)22日在夏威夷毛伊島自宅辭世，享壽88歲。達斯深具影響力的著作「活在當下」曾備受已故蘋果電腦創辦人喬布斯推崇，說自己的思想受到他深刻的影響。

1960年代，達斯與李瑞(TimothyLeary)共同推廣藉由迷幻藥作為內在啟蒙的途徑，之後他在深具影響力的著作「活在當下」(Be Here Now)，暢談經歷靈裡的重生。

這個IG帳戶另指出：「對於成千上萬尋求在宗教體制內外發現或找回靈性的人而言，他是位導師。」

達斯出生於麻州紐頓市(Newton)一個猶太家庭，本名理查艾佛特(Richard Alpert)，他被視為「新紀元運動」(New Age Movement)先驅，並且是把東方的靈性引入西方世界的關鍵人物。

他自認是無神論者，畢業於波士頓塔虎茲大學後，前往史丹福大學獲得博士學位，60年代初成為哈佛大學嶄露頭角的哲學教授與研究員。

達斯後來描述自己當時是個有緊迫感的「焦慮神經質」人物，雖有豐富知識，但缺乏智慧。李瑞進入哈佛大學後，兩人成了莫逆之交，情況才開始改變。

1955年，達斯在史丹福大學擔任健康服務顧問時，第一個病患教他吸大麻，但李瑞用俗稱「神奇蘑菇」的裸蓋菇素(psilocybin)使他更深刻了解迷幻藥。裸蓋菇素是一種讓部分菇類產生迷幻藥作用的化合物。

達斯在著作活在當下指出，他首次吸食迷幻藥時，覺得「地毯蠕動，畫作微笑，所有的一切令我欣喜」。

達斯和李瑞開始在他們的實驗中加入迷幻藥LSD，當時LSD和裸蓋菇素都是合法的，但哈佛大學不滿他們拿學生當實驗品，1963年把兩人開除。

喬布斯(Steve Jobs)年輕時曾吸食迷幻藥，並說活在當下這本書「改變了我和我的許多朋友」。搖滾天團披頭四(Beatles)的成員喬治哈里森(GeorgeHarrison)，在後披頭四時代的一首歌曲裡，也使用了這本書的書名和新紀元運動的哲思。

1997年，達斯因中風差點兒喪命，部分肢體癱瘓，影響語言溝通能力，但他感到自己更富有同情心、更謙卑。2007年，他搬到夏威夷，藉由網路授課。

2004年他受訪時說：「我是嬰兒潮世代的教父，教導他們關於疾病和衰老的知識，別害怕變老，這沒什麼大不了的。」

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