「她是墨西哥人」 婦開車故意撞傷少女 被控仇恨犯罪

認定對方是墨裔，愛阿華州婦女開車故意撞人，被控仇恨犯罪。美聯社 分享 facebook

愛阿華州一名婦女23日向警方承認，她開車衝撞一名14歲的少女是故意的，因為她認為被撞的女孩是墨西哥人。少女被撞後，警方對這名婦女提出仇恨犯罪的指控。

42歲的妮可富蘭克林(Nicole Franklin)被控違反人權攻擊和受影響駕車兩項罪名，她承認她12月9日駕駛多功能車，在第摩因郊區的Clive鎮衝上人行道，撞擊步行前往學校看籃球賽的少女娜塔莉婭米蘭達(Natalia Miranda)，隨後開車逃離現場。富蘭克林因駕車衝撞米蘭達而被控試圖謀殺。

西第摩因警方在法庭文件中指出，富蘭克林撞人後又來到一家便利店，在店內把物品扔向售貨員，並用種族語言罵對方和其他顧客。警方表示，富蘭克林在便利店的行為，將使她面臨種族攻擊等更多新指控。

少數族裔維權組織強烈批評富蘭克林開車撞人，拉美裔公民聯合會會長表示，富蘭克林對米蘭達的攻擊就是仇恨犯罪。該組織的第摩因分會表示，檢方如不對富蘭克林提出仇恨犯罪的指控，就將鑄成大錯，是為其他試圖效仿的人開綠燈。

愛州Polk郡檢察官表示，仇恨犯罪的指控比縱火和攻擊等指控更嚴重，但不適用於試圖謀殺指控上。檢察官說：「對富蘭克林提出仇恨犯罪的指控貌似公允，但其實沒有任何幫助，如果需要，檢方會考慮控告她仇恨犯罪。」