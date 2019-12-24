小心感染！ 6麻疹患者本月曾到洛杉磯、歐海爾等5機場

麻疹感染者本月在五座機場出現。(Getty Images) 分享 facebook

全國五座機場的旅客本月證實有麻疹感染者經過，衛生部門表示，使用五座機場的其他乘客也面臨感染麻疹的風險。

在芝加哥歐海爾機場，一名感染麻疹的旅客一周內使用了機場的兩座航廈，分別是12月17日在第一航廈，和12月12日在第三航廈。衛生部門表示，芝加哥的麻疹、腮腺炎和風疹接種率為全美最高。

在維吉尼亞州，一名攜帶麻疹病毒的人12月17日出現在里奇蒙國際機場。

在奧斯汀，一名被診斷為麻疹的人12月17日來到奧斯汀Bergstrom國際機場，是在聯合航空的登機口。奧斯汀衛生部門表示，麻疹是傳染性極強的病毒性急症，如果少部分人感染，可迅速出現大規模的擴散。

12月初，三名沒有注射麻疹疫苗的兒童到訪過麻疹流行的國家，他們返美後被診斷為麻疹陽性。三名兒童12月11日到過丹佛國際機場的許多地方，包括候機廳A、行李區和行李提取處。洛杉磯衛生部門表示，三個兒童11日還到過洛杉磯國際機場的第四和第五航廈。

預防麻疹的最佳途徑是注射疫苗，人們如果擔憂接觸過麻疹，可檢查個人的疫苗注射紀錄，並與衛生部門聯繫。

美國20多年來沒有爆發嚴重麻疹，20多年來只出現麻疹病患1276人，今年的麻疹病例比過去四年都多。

紐約市布魯克林和紐約州今年幾乎全年都有麻疹感染的報告，使美國可能喪失麻疹根除國的地位，如果爆發麻疹的持續時間超過12個月，美國近20年的麻疹根除國地位將不保。

今年全球的麻疹情勢嚴峻，截至11月中旬，全球報告今年的麻疹病例超過去年同期的三倍。