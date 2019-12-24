「她未婚懷孕 家人蒙羞」 19歲弟殺姊棄屍

弟弟殺懷孕姐姐，嫌未婚懷孕使家人蒙羞。圖／殖民地鎮警局 分享 facebook

達拉斯市郊的小鎮殖民地鎮(The Colony)一名青少年承認殺死了他的懷孕後期的姊姊，警方23日表示，19歲的艾雷瓦多(Eduardo Arevalo)最初告訴家人，說姊姊是自殺，但後來警方通過監視錄影發現他是嫌疑人，艾雷瓦多才坦承是他殺害的，表示他的姊姊使家人蒙羞。

艾雷瓦多試圖讓家人相信，23歲的姊姊維麗迪亞諾(Viridiana)是自殺。說姊姊私下告訴他，她不想活了，12月17日給家人留下個條子，然後便不見蹤影。

實際上姊姊是被艾雷瓦多勒死的，維麗迪亞諾已經有八個月的身孕，艾雷瓦多嫌姊姊給家人丟臉。他勒死姊姊後，又偽造了姊姊的自殺遺書。

殖民地鎮警方說，艾雷瓦多最終承認，是他殺死了姊姊，因為姊姊讓家人難堪，如果她不住在家裡，全家人會更好。

艾雷瓦多把姊姊勒死後，將遺體裝進姊姊汽車的後備箱，開車一小時到鄉村地區棄屍，在野地挖坑掩埋。而當家人向艾雷瓦多問姊姊的下落時，他22日清晨去鄉下把姊姊的遺體運了回來，丟在離住家不遠的一條街上，直至當天被人發現。

警方表示，他們通過監視錄影發現，艾雷瓦多把姊姊的遺體運回，並從車上搬下，確定他就有重大作案嫌疑。

因為姊姊遇害時懷孕，艾雷瓦多被控嚴重謀殺，目前被關在殖民地鎮監獄，警方表示，還可能對他提出追加指控。