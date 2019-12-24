川普砲轟風力發電：我從來不懂風 我很懂風車

美國總統川普說，他比美軍將領更懂伊斯蘭國的了解更深、比任何人更了解政客。現在，他又宣稱有另一個領域，他的專業知識強過所有人：風力發電機，不過，他稱之為「風車」。

他上周末在離自家佛羅里達州海湖山莊不遠的西棕櫚灘市對保守派年輕人演講，談起風力發電機：「我研究的比我認識的任何人都透徹。」

他說：「它們噪音很大。它們能殺死鳥。你想看飛鳥墳場嗎？哪天到風車下面。你會看到這輩子所見最多的鳥。」

在這場「美國轉捩點」（Turning Point USA）學生行動峰會的活動中，川普演講超過1小時，飆罵話題包括民主黨、眾院議長波洛西、他最近遭彈劾，以及共和黨內的「反川人士」，他把他們稱為「地球上最愚蠢的人」。

他痛斥「綠色新政」以及再生能源發電時，有些不知所云，台下聽得一頭霧水。

川普提到全美各地逾5萬7000座風力發電機說：「我從來不懂風。我很懂風車。我研究的比任何人都透徹。我知道它們很貴。它們大都在中國和德國製造。但如果你去研究，它們製造驚人大量的煙塵、氣體噴進空中。你知道我們有個世界，是吧？所以，世界相對於宇宙是很小的。所以，驚人、大量的煙塵，還有很多東西。要談碳足跡，那些煙塵噴到空中，對吧？狂噴。不管是中國、德國，都進到空中。我們的空氣，他們的空氣，所有的一切，對吧？如果你有一棟房子，看得到這些龐然大物，房價只值一半。」

川普是如何將「風力發電機把流動的空氣轉化為電能」和有毒煙塵汙染空氣相提並論，令人難以理解。但他也分享了對風力發電機外型的看法：「你看到那些（風車）。顏色各不相同。某種白色，有一種是橘白相間。我最喜歡的顏色，橘色。」

川普攻擊風電並非首見。他今年稍早聲稱風力發電機有損房價，噪音致人罹癌。外界指控他開始攻擊風電的時機，是蘇格蘭擬在他於當地擁有的高爾夫球場附近，興建風力發電場。

他在最後擔心起風力發電機的美學問題：「關於風車，你知道他們沒告訴你的事嗎？10年之後看起來糟透了，開始變得又老又破舊。」他哀嘆老舊風車的業主沒有政府補助就不肯換新，「真是很糟糕的事」。

President Trump: "I never understood wind, you know I know windmills very much. I've studied it better than anybody." pic.twitter.com/0U432SgNA2 — The Hill (@thehill) 2019年12月22日