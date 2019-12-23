耶誕節前槍聲四起 芝周末槍擊案頻發 5死33傷

儘管芝加哥警局大力掃除非法槍枝，但仍無法遏制剛結束周末的38人中槍問題。(CPD臉書) 分享 facebook

歡樂耶誕節前的最後一次周末，槍擊案似乎平息一陣的芝加哥又傳出38人中槍，比上個周末16人中槍，大幅增加逾兩倍，根據統計，從20日晚間到23日凌晨，中槍者中有5人死亡、33人受傷，。

突然大幅增加的槍擊案，讓民眾對警方才公布「連續三年槍擊案明顯下降」的報告信心動搖，這份報告指出，今年到12月中為止，謀殺案比去年同期減少了14%，其中遭槍擊人數也降低了11%，不過，才剛結束的周末槍擊案件數，恐怕將對上述成績大扣分。

38人中槍的案件中，以發生在22日凌晨0時35分的一場槍案死者追悼會槍擊案傷情最慘重，該事件共有13人中彈送醫，其中4人命危，芝加哥巡警部門(Chicago Police Bureau of Patrol)負責人華勒(Fred Waller)表示，中槍者當時聚集一起，地點在南梅街(South May St.)夾57街附近，大家是為了紀念1名在今年4月遭殺害的朋友。

華勒說，該民宅內外分別有三個槍擊現場，首先有槍手在屋內向與會人士射擊，倉皇逃出屋外的人們當中，又遇到另名嫌犯對人群開槍，接著有一輛車開過，逃出民宅的其中一人對該車開槍。

警方目前尚未確認在屋內開火的嫌犯身分，但屋外兩處槍擊現場的兇嫌為不同人，警方說，初步推測槍手是對離開悼念會者隨機開槍。

芝加哥市長萊特福特對此13人於同一案件中槍表示，絕對不能將此類行為歸為「正常」，「用槍枝解決爭端，永遠不是正確作法」。

這起槍擊案也是芝加哥從2013年以來最多人受傷的單一槍案。

其他槍案還包括22日晚間9時，一名37歲男子在33街夾西哈里森街(West Harrison St.)的一處加油站內，遭人開槍打死；21日下午2時18分，一名41歲男子站在60街夾南飛爾菲德大道(South Fairfield Ave.)的街角中槍，經送醫不治。