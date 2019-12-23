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小費人生／日營業額從6元到上萬美元 餐館老闆：小費代表認可

2019-12-23 23:37世界日報 記者黃伊奕╱紐約報導

林錚細心追求高品質的餐點，賺到豐厚的小費，也讓他受到鼓勵更努力。(記者黃伊奕／攝...
林錚細心追求高品質的餐點，賺到豐厚的小費，也讓他受到鼓勵更努力。(記者黃伊奕／攝影)
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「小費是一種認可，是時刻提醒提供好的服務與高質量產品的標尺」，紐約市布碌崙(布魯克林)8大道「美食林魚丸」餐館的老闆林錚時刻銘記著小費意義，出身大廚的他曾經一天賺到數百元小費，也讓他領悟經營之道，創業短短幾年就將餐館營業額從一天6元做到至今最少上萬元（美元，下同）。

布碌崙8大道與7大道有著兩家「美食林魚丸」餐館，還是全市40多家餐館的原料供應商，魚丸、燕餃都是出自林錚之手。林錚來自福州閩侯尚干，移民來美前在中國是大廚，2004年抵達紐約的第一天就進了華埠的中餐館擔任大廚；沒幾天餐館老闆和幾個老顧客得知林錚背景後，要求他做一些中國美食，包括名菜「佛跳牆」。

林錚準備了幾天，最後把佛牆跳完美地呈現這十位顧客面前，客人讚不絕口，每人都給了他一筆小費表示感謝；「十個人都給了，最少20元，最多100元，我一下子就收到了好幾百塊錢小費。」

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做為大廚的林錚一下子傻眼，因為無論是在中國還是美國從沒收過小費，傳統意識裡馬上覺得不應該拿這筆錢，於是和老闆商量想把小費退回去；「但老闆叫我不要退，還說在美國有小費是對我工作的認可，退回去反而不尊重。」

林錚很震撼，但意識到原來只要用心好好做，在美國就會被認可、被獎勵；而這層「小費意義」也激勵他做出高質量的菜色和服務。2009年林錚的老闆主動借他錢，讓他創業開設「美食林魚丸」店，當時主要做批發，專門向餐館等商家提供福州特色小吃的半成品。

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因為沒有人脈且初次開店，一開始生意平平，「當時一天營業額最差只有6元，好幾次我都想放棄了」；但是每次想放棄的時候，總是會有一些顧客鼓勵林錚繼續做下去。

林錚說他時刻記得只要保證好的服務和品質，就會有回報，就跟他當年收到那筆小費一樣。這種信念也讓他的生意愈來愈好，之後又開了分店。

攝影紐約創業菜色
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