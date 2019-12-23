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小費人生／底薪0元？ 美國小費文化 是歐洲舶來品

2019-12-23 23:28世界日報 記者羅曉媛╱華盛頓報導

小費從最初的「賞錢」，變成餐飲服務生的主要收入，現在商家更進一步，使用電子平台收...
小費從最初的「賞錢」，變成餐飲服務生的主要收入，現在商家更進一步，使用電子平台收取餐費和小費。（記者邵冰如/攝影）
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小費是美國生活的必須，但許多華人新移民常困惑在這樣強調獨立自主與個人主義的國度，為何會有小費？小費文化從何而來？

小費最早出現是源自歐陸中世紀貴族給僕人些許硬幣表達善意，到了16世紀，英國宅邸的客人都被寄望在離開時，給宅邸的僕人一點錢，補償他們完成的額外工作。

小費「tip」 確保迅速服務

小費在牛津詞典的解釋為「賞錢」(gratuity)，民間也有一種說法，指小費的英文「tip」是「To Insure Promptness」的第一個字母縮寫，即「確保迅速(服務)」，最普遍的解釋源於17世紀在倫敦的一家咖啡店，店裡有個銅製的容器，外壁寫著「To Insure Promptness」，為服務生收集額外的薪水；食客就座前可往容器裡放錢，以確保服務的迅速和適當，小費由此得名。

餐飲業的小費，攸關服務人員生計。(記者張晨／攝影)
餐飲業的小費，攸關服務人員生計。(記者張晨／攝影)
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1840年之前，美國人並不給小費，但南北戰爭(Civil War)後，從歐洲旅行回來的美國新晉富人為體現自己出過國、有教養，也開始「打賞」，以「炫耀」(show-off)或佐證自己高人一等的教育程度及社會階層；小費文化由此傳入美國，「紐約時報」曾在一篇文章中形容當時的情形，「給小費的行為傳播迅速地就像雜草和昆蟲」。

到了1900年代，美國人已視小費為常態，對小費的態度也呈兩極化，有人認為這是應摒棄的歐洲社會糟粕，在南部州還曾出現「美國反小費協會」(Anti-Tipping Society of America)等反對組織，並推動反小費的聲浪到其他新建的美國各州乃至歐洲，這也是為何今天不少歐洲餐館不收小費的原因。

小費工哀嘆 30年低薪沒調漲

但這股反小費浪潮在美國卻反向發展。餐飲業機遇聯合中心(ROC)聯合創始人哈亞拉曼(Saru Jayaroman)說，奴隸制結束後，大量重獲自由的「奴隸」湧向餐飲和鐵路這兩大行業，其中在在火車站工作的搬運工，因為大家工作地點較為接近，於是順利合作組建美國歷史上第一個非裔工會，為自己爭取到薪水；而分散在各處的餐飲業員工就沒這麼幸運了，他們只能靠小費做為主要的薪水。

後來羅斯福政府實行最低工資法，小費工的最低時薪更被設為0元，因為餐飲業者及商會賣力遊說，宣稱小費工能單憑小費收入就能達到基本工資。如今小費更成為美國餐飲業的重要經濟組成，影響全美66萬家餐廳的服務生和酒保生計。

這也是為何美國近30年前通過新的法律，將餐飲業小費工的最低時薪定為2.13元，但這也只是當時常規最低時薪的一半；即使後來聯邦提高一般行業的最低時薪，但小費工的最低時薪也在餐飲業主協會等組織的不斷施壓之下 ，至今仍凍結在2.13元，相當於周薪85.2元，因此小費工的主要收入全靠小費。

餐飲業攝影薪水奴隸
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