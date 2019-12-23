小費人生／外賣郎：小費是客人與我的心情溫度計

酷寒的天氣中，外賣郎必須「全副武裝」在大街小巷送餐點。(記者顏潔恩/攝影) 分享 facebook

外賣郎的收入裡，小費是很重要的部分。(記者顏潔恩/攝影) 分享 facebook

來自福州瑯岐的董是枝，在近年新興的中餐外賣平台做外賣郎，小費是他工作收入裡很重要的部分。他說，無法保證每天送外賣都能拿到豐厚小費，小費有如他和客人的心情溫度計，「客人心情不好就給得少，然後就換我心情不好」，但他逐漸明白不開心只是跟自己過不去，既然從事服務工作，就要時刻調適心情，豁達面對每一天。

影音來源：記者顏潔恩

29歲的董是枝九年前隻身來美，隨著中餐外賣平台在紐約華社崛起，今年他在朋友鼓勵下改到紐約市布碌崙(布魯克林)8大道成為中餐外賣平台全職外賣郎；平常的收入來自底薪和客人小費，但因小費不以客人消費額的百分比計算，通常視距離而異，每一趟外送能有兩塊錢小費就算不錯。

他說，在美華人大多已入鄉隨俗，一般都會給小費，但讓他頭痛的是多數人都「看心情給」，不是每趟外送都能有固定的小費收入。外賣郎的工作讓他接觸更多人，深刻感受到每個人性格不一樣，有些客人對他愛理不理、很不友善，給了錢就轉身離開，「看起來心情不太好」。

客人叫外賣時，送餐到府的外賣郎常常是餐館的代表，不時要承受客人的批評指教，容易成為客人的「洩憤對象」；他說，「客人投訴餐點有問題時，是直接對著我們罵，有脾氣也是衝著我們」，但為了確保服務周到，同時不想損失客源，就算對方再刁難無理，他都要忍住不能開口回罵。

外賣郎送餐抵達時會打電話通知客人接餐，董是枝最怕打去卻沒人接，或電話通知後卻讓他等很久的顧客；他說，「有些客人訂餐後就去做自己的事情，去洗澡的什麼都有」，外賣郎沒送完餐不能離開，但又被拖住不能接下一單外賣，雖然心裡又急又怨，但也只能繼續在客人門口乾等，這時候就覺得「每一塊錢小費都是用心酸和血汗換來的」；如果又遇上俗稱「打鐵」的不付小費的客人，「送餐回來的路上，心情真的比較差」。

但長年歷錬下來，董是枝說，委屈再多都只能藏在心裡，常常下一單外賣來了就忘了，再次投入工作；他也笑稱，既然每天做了這一行，就得學會看開小費和調適心情，他還揮揮手說：「也不是多大的事兒」。