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小費人生／泊車10年 他靠小費撐起一個家 圓了美國夢

2019-12-23 23:24世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導

許多泊車師傅大冷天仍需長時間在戶外工作。(記者賴蕙榆／攝影)
許多泊車師傅大冷天仍需長時間在戶外工作。(記者賴蕙榆／攝影)
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「十年來，小費收入是一家五口的經濟來源之一，金額不一定多，但每天能拿到一點現金回家，心裡就很踏實。」來自香港的張師傅15年前帶著一家五口移民美國打拚，因為英文不太好，起初只能做臨時工維生，直到後來轉任工時固定、小費豐厚的泊車工作，終於讓家人有了穩定的生活；58歲的他如今已取得公民，孩子也長大，一家人逐漸實現美國夢。

影音來源：記者賴蕙榆

在法拉盛知名酒店，許多熟客都知道停車場裡的張師傅，他回憶2004年、43歲那年，依親拿到綠卡，與妻子帶著三個孩子來美尋求更好的教育和生活條件。但即使有合法身分，不會英文的新移民仍難在紐約找到穩定的工作；他說，「起初只能在紐約及鄰近地區接一些送貨、短期裝修的工作，收入不穩定，家裡經濟實在吃緊」。

後來張師傅找到酒店泊車的工作，因為工時穩定，再加上每天都有收入，一做就是十年。他說，泊車工作的收入來自底薪和客人小費，尤其小費占很大部分，每次為客人停車都至少有幾塊錢。

張師傅說，酒店停車場每天收到小費由多位師傅均分，每天下班平均可分到數十元到上百元（美元，下同）不等的小費，雖然時多時少，但口袋裡能揣著現金下班，讓他備感踏實，也一步步抹去初到美國時的茫然和恐慌 ；他也說，泊車工作因為有底薪與小費分開計，總讓他慶幸自己辛苦掙的錢不會被政府抽稅拿走，「這一點我要感謝美國的小費文化」。

民眾取車時付小費，是泊車師傅的重要收入來源。(記者賴蕙榆╱攝影)
民眾取車時付小費，是泊車師傅的重要收入來源。(記者賴蕙榆╱攝影)
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張師傅休假及排班空擋時，也在華人社區多家餐館兼職代客泊車賺外快；他說，如果遇上消費旺季或節假日客人多，一個晚上最多可賺150元小費。他更笑瞇了眼說：「泊車的底薪加上小費，每個月的收入至少能負擔4000元的家庭固定開銷，還能存上一點錢，又有屬於自己的專長和歸屬感…...。」

泊車生涯讓張師傅有很多難忘的經驗；他說最怕但也最愛酒醉的客人，「因為醉客不是忘了給小費，就是忘了自己該給多少」。有一回他遇到一位參加完派對的白人男子，領車時給了100元現金，張師傅以為對方要找零，便回員工室拿現金，「沒想到我拿著90多塊錢回來時，車子早已開走了。」

一般來說，只停幾小時的顧客，多半是在領車時給小費兩元，但張師傅觀察發現，「很多來自中國的富二代，一把車停進來就會先給20元，幾小時後領車開走時，會再給20元」；這些富二代也讓他的西語裔同事驚呼華人好慷慨。

代客泊車的小費約在2到5美元。(記者賴蕙榆／攝影)
代客泊車的小費約在2到5美元。(記者賴蕙榆／攝影)
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一般代客停車、取車服務的小費約在2元到5美元，但因停車小費畢竟是「潛規則」，多數停車場酒店不會主動提醒客人付小費，也約束泊車人 員不可暗示或明示顧客討小費；所以有時遇到不付小費的客人，張師傅多半就自認倒霉，不會多說什麼。

十多年的移民生活和小費工作，張師傅說自己很滿足，這裡特有的小費文化不但幫他撐起了一家人的溫飽，也讓他獲得成就，圓了美國夢。

攝影新移民停車場
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