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小費人生／理髮師40年來最珍貴小費：李安兒子把我寫進作文

2019-12-23 23:24世界日報 記者牟蘭／紐約報導

林月娥說，李安兒子的作文「給林太太」 是她收過最特別的小費。(記者牟蘭／攝影)
林月娥說，李安兒子的作文「給林太太」 是她收過最特別的小費。(記者牟蘭／攝影)
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林月娥曾為李安一家人理髮。(記者牟蘭╱翻攝)
林月娥曾為李安一家人理髮。(記者牟蘭╱翻攝)
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台灣移民美國的理髮師林月娥，在紐約法拉盛經營美髮屋超過34年，客人來自各行各業，還有導演李安；回首理髮生涯，她說，老顧客雪中送炭的「紅包」小費讓她動容，而李安兒子將她的理髮店寫進大學作文中，更讓她珍惜與客人間的情誼，是一分最特別的小費。

「理髮費用是6元外加1元的小費…..從我有記憶以來，我的父母就為我在法拉盛選擇一家理髮店，至今我都不願換別家，這家五星級的美髮沙龍位於緬街交41路附近…」，李安的次子李淳讀大學期間，將童年時光顧的美髮店以「給林太太」(To Ling Taitais)為題，寫成文章，紀念童年溫馨時光，後來還把這篇文章寄給了林月娥。

影片來源：記者牟蘭

林月娥一直珍藏著這封信；她說自己為紐約的華人移民服務超過30年，客人從水電工人到上班族和醫師，再到社區人士與民選官員，很多人理久了都成常客，不論小費如何，「我會按照他們的職業和工作，設計不同造型」。

客人牽姻緣 最後成了她婆婆

林月娥來自台灣台中，她表示，50多年前她初中畢業，在父母資助下拜師學理髮，先做了幾年學徒，出師之後在當地中華路經營一家美容美髮店，生意很不錯，那段期間她更收穫了愛情和婚姻，「我婆婆就是我的客人，她促成我和先生的姻緣」。

後來林月娥和先生為了孩子的未來，在1985年、35歲時關閉台灣的店面，帶著孩子到美國紐約從零開始，落腳華人聚集的法拉盛，選定在41路開設「淑女男女美容美髮屋」，做起老本行。

林月娥(左)為客人理髮。(記者牟蘭╱攝影)
林月娥(左)為客人理髮。(記者牟蘭╱攝影)
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人情味小費 30多年伴她度艱難

林月娥說，在美國做生意，客人雖和台灣一樣都是華人，但最不同的就是美國的客人會付小費，讓她感受到一種特殊的溫暖，30多年來陪著她走過艱難。

今年已70歲的林月娥表示，她的顧客都是老主顧，有些客人從六、七歲就到她的店裡理髮剪髮，長大之後還帶著同樣年齡的子女再來讓她理髮，很多人更已成為她的老朋友，一面剪髮一面與她互訴生活中的艱辛，「他們知道我有四個孩子不容易，常常都會給上很不錯的小費」。

她說，正是這群老朋友，用一筆筆小費，幫助她熬過了創業的艱辛與移民路上的許多困難。

至於小費金額的多寡，林月娥說不一定。她表示，自己從不以小費金額多少來決定對顧客態度，「外國人一般都是消費金額的15%，我們華人人情味多一點，看你需要幫助，小費金額有時就會和紅包差不多。」相對的，她也用溫暖回報客人，「一些老人或是學生，經濟能力不好的，我都給他們優惠」。

林月娥(左)在法拉盛經營理髮廳34年。(記者牟蘭／攝影)
林月娥(左)在法拉盛經營理髮廳34年。(記者牟蘭／攝影)
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李安一家人 至今仍是她常客

這股華人小店的人情味一直在林月娥店裡，牆上多張與李安一家的合照正是見證。她說，「李安還沒成名的時候被太太推薦來剪髮，後來《臥虎藏龍》出了名，他還是光顧我們店裡，客人想與他合照，他都說好，還跟大家拍了大合照。」

當年李淳也隨著父母來讓林月娥理髮，後來他在大學寫的那篇文章裡就說，林月娥把他當成孫子一樣疼愛，雖然後來他們一家搬離紐約市區，但每隔幾個月他仍會開上一小時的車到她的店中，花6美元理髮再加上1美元小費。

李安的太太林惠嘉還在信中附上一張感謝便箋，上頭寫著：「親愛的林太太，謝謝妳幫我們全家變美麗」，每當看見這句話，林月娥總會開心地笑著說：「這是最珍貴的小費」。

攝影紐約移民剪髮婆婆
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