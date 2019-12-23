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小費人生／小費怎麼付？1張圖看各行業潛規則

2019-12-23 23:24世界日報 記者顏嘉瑩╱紐約報導

一名曾在郵局工作超過30年的社區人士表示，他曾在耶誕節期間收過50元以上的小費。...
一名曾在郵局工作超過30年的社區人士表示，他曾在耶誕節期間收過50元以上的小費。(記者顏嘉瑩/攝影)
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美國人有個老笑話，什麼事比報稅更頭痛？答案是：小費怎麼付。

許多人對於小費如何給，始終滿心疑問，旅遊網站建議，在大城市如紐約，不論餐飲、美容或計程車，最普遍的小費是消費總額的15%至20%；最近歲末節慶多，更須依照不同的節日給予「年終小費」(Holiday Tipping)，舉凡郵差、家教、保母等等，都要給上一筆表示對他們辛苦一年的感謝。

根據紐約市旅遊局(NYC & Company)網站的建議，一般在酒店、旅館等，旅館門衛協助叫計程車，小費為1元（美金，下同）；行李員或行李搬運工，每件行李的小費為1至2元；打掃房間的清潔員每天應給小費1至2元，或每天最多5元。

圖／世界日報提供
圖／世界日報提供
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若到餐廳用餐，服務員的小費約占總帳單的15%至20%，如果另點酒精飲料，還要另給調酒師每種飲料至少1元的小費。其他像是計程車司機、美髮師等一對一的服務，小費也是總金額的15%至20%，其他像是劇院帶位員、導遊，或是大衣外套寄放處的服務人員，也要記得給小費，以表達對其服務的感謝。

旅遊網站「TripSavvy」建議，美國有不少地方都只收取現金，或偏好顧客以現金付帳，還有些地方雖然可用信用卡付帳，但仍以付現為主，因此消費者最好在錢包裡準備幾張小額紙鈔，以備不時之需。

為了方便顧客不需再另外計算，有些商家直接把小費按不同比率計算好，印在帳單最下方，顧客可以直接按帳單建議的金額給小費；不過若要簡單計算應給多少小費，TripSavvy也建議，民眾可以直接依照帳單上的收稅金額乘以兩倍；以紐約市為例，消費稅為8.875%，乘以二即等同於支付總金額17%，做為小費。

方便顧客不用再計算，商家現在使用電子平台收取餐費和小費。（記者劉大琪/攝影）
方便顧客不用再計算，商家現在使用電子平台收取餐費和小費。（記者劉大琪/攝影）
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現在外送服務盛行，包括餐廳外送或是食品雜貨的外送，付給外送員的小費以購買總金額的10%為基準，但不論總金額多少，給外送員的小費都不應該少於5元；若一次訂購大量食物，或住在高樓層，更建議小費要有20%；像食品雜貨服務，每袋小費為1至2元，如果天氣不佳，則可以按照當下情況增加小費。

年終將至，在耶誕節、農曆年等節日，還須依照不同的節日給予不同比率的「年終小費」，通常給郵差、送貨員、美髮師等，約在10至20元不等。如果是對護理人員、幫佣等工作，雇主要給一周或一個月的薪資或等值禮物做為小費，對清潔人員、遛狗員等，則是一周薪資或小禮物。

至於保母(Nanny)、臨時保母(Babysitter)、日托中心老師、學校老師、家教等，在歲末時節也應該要給小費，感謝他們過去一年對家裡孩子的照顧。一般來說，保母的小費為一周薪資或等值禮物；臨時保母為一晚薪資；日托中心老師為25元至70元不等，家教的年終小費則以一次教學費用為準。至於給學校老師，不適合給現金小費，但家長可以購買小禮物相贈。

保母攝影薪資計程車行李
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