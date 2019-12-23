小費人生／融入美國文化 華人移民的小費必修課

小費源自中世紀貴族給僕人的賞錢，表達感謝。(記者劉大琪╱攝影) 分享 facebook

對華人移民來說，小費是踏進美國生活的一扇門。(記者顏嘉瑩╱攝影) 分享 facebook

付小費，是美國普遍的生活習慣，對華人移民來說，小費更是一扇踏進美國的門；許多人初到美國為了謀生當起小費工，靠著一塊兩塊錢的累積，開創全新人生；也有人藉由一次次付出小費，逐步摸索美國文化適應新生活；不論賺小費或付小費，每個華人移民，都有自己的小費人生。

影音製作：何卓賢

賺小費 嘗盡冷暖 他養大三個孩子

小費起源於中世紀的歐洲貴族文化，後來在美國發揚光大，小費勞工形成美國特有的薪資制度；在全美多數州，包括餐飲、美容等著重服務的行業，雇主對勞工的薪資採用「小費抵薪制」，法定最低時薪只有2.13元（美元，下同），小費工主要收入來自客人給的小費，而非雇主發的時薪，也因此他們必須靠加強服務，嘗盡冷暖，最終也可能苦盡甘來。

在華人移民圈子，這樣的小費工比比皆是。 例如紐約布碌崙(布魯克林)的外賣郎董是枝，送外賣時不時要忍受客人的抱怨，但他學會微笑釋懷；又如在法拉盛酒店泊車的張師傅，小費生涯讓他養大三個孩子，實現十多年前飄洋過海來美的移民夢想，更入籍成了公民。

付小費 體恤服務 她融入美國文化

相對地，無數付小費的華人移民也經由付小費的經驗，慢慢認識美國，體認小費的意義不只是付錢，更包含美國文化中對勞動者的尊重和體恤；同時理解中美傳統觀念上對「服務v.s價值」的不同解讀，完成了一場文化洗禮。

例如中國留學生郭爽因為跟著美國同學付小費，才知道小費除了代表「買服務」， 原來還是對青少年打工走向經濟獨立的一分鼓勵心意，也讓她更樂於多付幾塊錢為餐飲店的工讀生打打氣。

付與收 小費大戰 客人店家各有理

當然，小費牽涉到金錢，曾讓許多人困惑尷尬甚至動怒爭執，有時肇因於文化差異，不明白各行各業的小費潛規則；更多的是消費市場上，客人和店家之間對服務的有價無價或價值多少，心頭各有一把尺，進而衍生小費大戰，有商家道高一尺在帳單動手腳，只為多賺幾塊錢，但也有顧客魔高一丈，深諳規避小費的各種技巧。

誰付費 文化改革 小費抵薪引爭議

只是隨著時代變遷，小費的形貌日益多元，小費文化的改革和挑戰不斷；例如科技帶來的線上買賣、手機下單、電子支付快速興起，當服務業者與顧客之間的面對面互動逐步式微時，小費的意義又在哪裡?該不該付? 又或者在勞工權利意識崛起之後， 「小費抵薪」長期被視為雇主把「付薪資」之責推給顧客的論點，也在許多州再度引爆。

不管你賺小費，還是付小費，只要在美國，小費就是一生的功課。世界日報23日起推出「小費人生」專題，從不同面向解析小費，更盼帶領讀者見微知著，一同探索小費與你我的人生。