諾獎得主席勒：川普煽動力將帶動美股續漲數月

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）認為，創紀錄的股市漲勢可能還會至少持續數月，目前市場情緒高漲，而且沒有消退跡象。

美國財經新聞媒體CNBC報導，耶魯大學教授席勒上周五（20日）受訪時表示：「我認為（美國總統）川普是股市近期強勢的原因。他是個具有煽動力的講者。我們以往未曾有過這種煽動人心的演說者總統。他懂得如何激發動物本能（animal spirits）。」

席勒在2013年贏得諾貝爾獎，他以預測到2000年股市崩盤與2006年房市泡沫而聞名，今年的著作「Narrative Economics」（暫譯：敘事經濟學）探究流行的故事協助推動經濟事件的概念。

根據席勒的說法，上述概念適用於解釋當前市場的變化情況與心理的重要性。他說：「它或許不太合邏輯，或許更像是動物本能。就是一種你在某個時間感覺到你在別人身上所看到的感覺。因此當你看到其他人對市場充滿信心時，你自己也更具信心。」

儘管席勒還提到穩健的經濟也是市場上漲的理由，但他警告說，隨著估值攀升，未來可能付出龐大代價。席勒援引自己所建立的席勒本益比（CAPE）指出，CAPE顯示，基於經通膨調整後的過去十年平均獲利，目前本益比正處於令人不安的水準。

席勒說：「本益比目前約30倍，以歷史標準而言是相當高的。另一方面，如果你回到1999年與2000年，當時本益比升至44倍，較現在高約50%。最終會無法運作。」

席勒目前顯然站在2020年多頭市場陣營。席勒並未擔任任何一位總統候選人競選顧問，但他預估川普獲得連任的機率很高，而經濟距離衰退仍有數年之遙。

席勒說：「儘管出現彈劾案，我們或許還會見到川普上漲行情持續一陣子。」