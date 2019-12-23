8成勞工育嬰假領無薪 籲美政府協助

由於美國的女性往往得負擔養兒育女的責任，女性從事兼職的比例高於男性，而且兼職無法享有帶薪的育嬰假。(Photo by Needpix) 分享 facebook

美國17日通過聯邦政府員工享有12個星期的帶薪育嬰假，卻還有高達8成的勞工無福消受，其中大多是底層勞工！美國也是少數沒有統一育嬰假規範的國家，大多交由雇主自行決定，然而學者指出，除非政府提供協助，否則很多企業不願意負擔員工請育嬰假期間的薪資。

公務員帶薪育嬰假

根據《ABC新聞》報導，17日參議院通過了新法案：聯邦政府員工得以享有12個星期的帶薪育嬰假，將造福210萬名公務員。

NGO全國婦女和家庭夥伴關係的總裁尼斯表示，這項措施對女性來說是一大勝利，據統計超過40%的聯邦政府員工是女性，而將近五分之一的女性是有色人種。然而，當聯邦政府員工生重病，或是照顧生病親屬不得不請假時，卻領不到半毛錢。

8成勞工無福消受

《美聯社》指出，美國還有80%的勞工無法享有帶薪的育嬰假，而且大多是底層勞工，根據勞工統計局的調查，薪水前25%的勞工之中有30%能夠請帶薪育嬰假，相較之下後25%的勞工僅有9%。

美國也是少數沒有全國統一育嬰假規範的國家，大多交由雇主自行決定，其中大部分的科技公司、金融業與管理顧問公司都提供員工帶薪的育嬰假，而建築業、零售業、公立學校、運輸及倉儲業、餐飲業等員工則無緣享受，更別提兼職勞工。

兼職媽媽兩頭燒

據勞工統計局調查，由於美國的女性往往得負擔養兒育女的責任，女性從事兼職的比例高於男性，而且兼職無法享有帶薪的育嬰假，現實中因而常常陷入工作與育兒兩頭燒的困境。

兼職媽媽奈特表示，她曾經兼差一份網站管理的工作，當她懷孕時，公司卻不給她帶薪育嬰假，為了負起家中經濟重擔，只好趁嬰兒熟睡時熬夜工作。3年過後當她再度懷孕，她不得不認真考慮墮胎的選擇。

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