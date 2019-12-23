大霧+結冰 美維州69車連環撞51傷

維州州際公路63輛車連環撞，造成51人輕重傷。美聯社 分享 facebook

維吉尼亞州的一條主要交通幹道22日上午發生一起嚴重的公路連環撞事故，多達69輛車接連相撞，造成51人受傷，並有部分傷者的傷勢嚴重。

維州州警表示，連環撞是上午近8時許，發生在約克郡(York County)內的64號州際公路的西向路段上，該地點距威廉斯堡(Williamsburg)不遠。事發後，公路的雙向交通全部關閉。州警發推特說，事故是大霧和一座橋的路面結冰造成的。

現場畫面顯示，長長的車輛堆在公路上，有的車是引擎蓋掀開，有的車是車窗碎裂，一輛紅色的卡車傾翻後，倒在另一輛車的上面。

一個卡車司機說，他和妻子都在威廉斯堡上班，車禍發生前後，他與妻子分別都在這條公路上開車。

卡車司機表示，他看到路上出現濃霧後，便開始減速和打開緊急狀況信號燈，接著便看到路的前方許多車堆在一起。待到車停下後，他接到妻子的電話，說她的車被撞，擠在一堆車當中。

卡車司機聽說後跳下車，從多輛被撞的汽車旁走過，要找到妻子和幫助她。兩人後來一起回到他的卡車，妻子對丈夫說她感覺恐怖，她後來被送到醫院評估傷勢，但不嚴重。

妻子說，由於急救人員尚未趕到，她的丈夫拿起卡車上的救生盒，去為其他傷者施救。

卡車司機表示，妻子開的車是今年的耶誕禮物，被撞後她很沮喪，但丈夫安慰妻子說沒關係，不過就是一堆金屬。

州警表示，在51名傷者中，部分的人傷勢嚴重，但尚不確定有多少人重傷，目前尚無有人喪命的報導。

事發後，64號州際公路的東向車道最終開放，但西向車道仍然關閉。事故調查仍在進行中，交通部門告誡開車人要避開車禍發生地。