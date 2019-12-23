美合法購菸年齡提高到21歲 川普簽了

川普。 路透 分享 facebook

川普總統日前正式簽署開支法案，法案中包括把合法購買傳統香菸與電子菸的年紀提高到21歲，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，該項法案預計在九個月後正式生效，FDA將會有180天的時間修改執行層面的規則，通過後90天正式生效。

該法案由參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)，在今年年初時共同提出，並和其他法案一併納入開支法案。

法案內容註明「禁止販售菸品給未滿21歲的青少年」，也定義所謂菸品的項目包括香菸、電子菸和菸液夾(vaping cartridge)等，法案完成簽署後預計不用一年的時間就能正式上路。

華府近年來發現自電子菸興起後，年輕世代使用電子菸或菸液夾的比率竄升，因此對於這項議題特別重視；提高購菸年齡的目的主要是保護青少年不要太早受到尼古丁(Nicotine)的侵害，及避免他們使用電子菸來危害自身健康。

聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention，簡稱 CDC)，將菸害疾病的成因歸咎於產品中摻雜非法的四氫大麻酚(THC)及維他命E；雖然提高購菸年齡的限制無法正面解決這個問題，但是可以間接抑制年輕人罹患菸害相關疾病的機率。

不論電子菸或是傳統香菸，吸菸的問題一直是國人一大隱憂，特別是對年輕族群；2018年的調查顯示，校園中有12.5%的中年級學生抽菸，及31%的高中生抽菸；同時CDC也發現國內有3400萬的成人抽菸，比率為13.7%。

除了提高購菸年齡的限制，FDA最近也提高電子菸販售的標準，並對販售電子菸產品的店家進行評估，判斷其是否屬於合法販售之外，也加強修法提高電子菸的行銷門檻和規定。

目前川普執政團隊仍尚未表態，未來是否將全面禁止加味電子菸，但紐約市長白思豪(Bill de Blasio)已在16日簽署法令，禁止紐約市內販售所有加味電子菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康