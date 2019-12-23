今年耶誕全美估1.15億人出行 20年最高

今年猶太教光明節(Hanukkah)的第一天正好遇到平安夜的前夕，美國汽車協會(American Automobile Association，簡稱AAA)說，假期開始將會出現大批的返鄉人潮，預估在12月23日到1月1日這段期間，會有超過1億1500萬的人次需要搭乘各種交通工具，如火車、飛機、或是開車，比去年多400萬且突破20年來的最高紀錄。

這次假期所帶來的大量返鄉人潮，不管是搭乘何種交通工具，交通大堵塞已經幾乎是不可避免的事實；超過1億400萬人，也就是90%以上的民眾會選擇開車或搭火車。

近日來宜人的氣候也讓交通不那麼繁忙，甚至從西岸的舊金山到東岸紐約的航班，最近飛行也都相當順利；有民眾反映：「目前看來，假期的混亂程度跟前幾年比起來好很多。」

儘管如此，一位來自華盛頓州西雅圖的父親卻滿腹苦水，他抱怨最近的雨量已經成為近十年以來最多的，不但造成淹水甚至也影響火車的運行。

目前看來交通堵塞的情況勢必要持續到耶誕節的最後一天，大城市如洛杉磯、紐約市和華盛頓的交通時間，可能會比以往多出三倍，因此隨著耶誕節結束，人人口中的佳話可能會逐漸被滿腹牢騷給取代。

AAA建議，若是選擇搭乘飛機的民眾，在平安夜出發會是最明智的選擇，因為耶誕節當天的機票票價將會瞬間翻倍成長。

近日國內部分的西北地區已經逐漸開始下雨和下雪，到了耶誕假期可能會累積更多的雨量和雪量，部分民眾還是有機會體驗白色耶誕的氣氛，但是國內大多地方的氣候仍會呈現晴朗暖和。