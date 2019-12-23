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紐約市青少年犯罪激增 惡少結夥盜商店猖獗 警方束手 商家無奈

2019-12-23 02:57世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

店家將在店裡盜竊遭監控視頻錄下來的嫌犯圖片張貼在門口。 記者顏潔恩／攝影
店家將在店裡盜竊遭監控視頻錄下來的嫌犯圖片張貼在門口。 記者顏潔恩／攝影
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華人超市業者投訴屢有學生進入店內盜竊。 記者顏潔恩／攝影
華人超市業者投訴屢有學生進入店內盜竊。 記者顏潔恩／攝影
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哥倫比亞大學巴納德學院大一女學生梅吉思(Tessa Majors)日前遭三名未成年少年劫殺，市警隨之承認全市青少年團夥搶劫有上升趨勢，著手研討解決問題方案。華人社區眾多店家都有被成群結隊的惡少盜竊、騷擾的經歷；他們表示這些惡少團夥仗著未成年不怕逮捕，肆無忌憚，專挑華人商店騷擾，但常常報警後警方除了驅逐他們，也束手無策，希望市府能採取更多有力行動，解決這一頭疼問題。

市警數據顯示，今年全市17歲以下未成年人的逮捕率，相比去年上升10%，15歲或以下的少年逮捕率則增加了25%；日前參與劫殺哥大女生的三名嫌犯中，兩人為14歲，一人僅13歲。市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，未成年人參與的搶劫案近來在曼哈頓和布朗士區激增，市警針對此趨勢制定應對計畫。

在布碌崙(布魯克林)班森賀經營「新城超市」的老闆譚先生表示，超市發生過不少未成年人團夥盜竊的事件，通常是十幾人的非洲裔學生在下課後走入店內，趁人多時順手牽羊偷走巧克力、飲料等，要不然就是在超市門外的水果攤路過時順手拿走一些水果，「那時幾乎天天來，我們抓又抓不到，又不能對他們打罵」。

在當地經營了18年的「美心餅屋」老闆楊先生則說，夏季時會將糕點擺在門外售賣，有時經過的一群學生就抓起來亂丟，「他們也不喜歡吃糕點」，這麼做只是純屬好玩；另外就是一批經常打開店門亂喊亂叫的一群學生，「我就警告他們說我這裡有監控，他們才沒有那麼放肆」。

楊先生說，他發現這些學生專挑華人商店鬧事，「附近也有很多義大利人開的披薩店、還有餅屋，但他們不會去搗蛋，就是喜歡跑來華人商店」，也許是看中華人「好說話」。

也有經營雜貨店的華人店員嘆氣說，剛開始遇到惡少騷擾，一直是報警處理，然而礙於犯罪者仍是未成年，抵達現場的警方也沒有任何實質性幫助，還有的甚至說「幾塊錢而已，偷走就算了吧」，導致很多店家後來都沒再報警。

「皓視時尚眼鏡店」業者梁Alex自行將一些到店內偷竊的未成年人監控視頻圖片張貼在門口，有時發現盜竊行為時則自己追出去，發出警告。

華人社區服務中心負責人羅添福表示，接到很多社區華人商家投訴屢遭青少年騷擾，他曾向警方反映，但警方表示因這些人未成年，能採取的行動很有限；地方分局則表示，接到此類報警後，會與校方開會尋求解決方法，但校方的回應常是「學生離開學校後，學校管轄權利就很小」，這些惡少仗著未成年在外面為非作歹。

青少年團夥路過水果攤時經常順手偷走放在外邊的商品。 記者顏潔恩／攝影
青少年團夥路過水果攤時經常順手偷走放在外邊的商品。 記者顏潔恩／攝影
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華人業者擺在門口的商品經常成為青少年的盜竊目標。 記者顏潔恩／攝影
華人業者擺在門口的商品經常成為青少年的盜竊目標。 記者顏潔恩／攝影
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攝影搶劫義大利偷竊
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