影／疲勞駕駛撞樹火燒車 員警路過驚險搶救

美國德州休士頓月初發生一名疲勞駕駛開車睡著，導致車輛撞上路旁樹木後起火，自己也受困車內，所幸一位員警剛好路過、即時呼叫支援，最後順利救出被困的駕駛，全程都被員警的隨身攝影機錄下。

當地媒體報導，這起事件發生在8日早上6時，受困駕駛是20歲的莫拉萊斯-富恩特斯（Jonathan Morales-Fuentes）。哈里斯郡第五分局的安德森警官（Sgt. Lance Anderson）目擊濃煙，隨後見到撞樹的汽車正冒出熊熊火焰，一位拖吊車司機正試圖搶救駕駛，他立刻決定停車、呼叫支援。

從警方公布影像可看到，安德森警官使用滅火器阻擋火勢蔓延，讓其他員警設法將莫拉萊斯-富恩特斯拉出車外，卻因為右腳疑似被卡在壞掉的儀表板下方，導致他始終無法脫身。

「抱歉啦，兄弟。」一位警員說道：「我們可能必須弄斷你的腿了。」

「不要！」從影片可聽到莫拉萊斯-富恩特斯懇求：「不要！不要！」

在搶救期間，安德森警官一共用掉七具滅火器。莫拉萊斯-富恩特斯請員警設法移動駕駛座，也一度痛到慘叫，準備認命、接受自己非要斷腿不可，但一位警員靈光一閃，割開害莫拉萊斯-富恩特斯無法脫身的褲管，讓其他人得以趕在火焰吞沒駕駛座前，將他拖出車外。這位員警更直呼，上帝今晚跟莫拉萊斯-富恩特斯同在。

莫拉萊斯-富恩特斯獲救後被送醫治療，現已返家。他受訪時坦承上完大夜班後很累，搖下車窗後就睡著了，就只記得車子撞上路樹。