紐約黑幫百人被捕 川普：滾出美國！

MS-13是個殘酷、野蠻的幫派，採取暴力行動招募、控制其成員，並勒索社區的無辜成員。（photo byWikimedia Commons） 分享 facebook 紐約黑幫MS-13百人逮捕行動！美國有關單位宣布，調查人員已經在紐約、巴爾的摩及薩爾瓦多，逮捕惡名昭彰的黑幫MS-13（救世鱒魚幫）成員，超過230人，其中有96人是來自長島，長島是MS-13的幫派大本營。川普總統立即對這項行動表示讚賞，並推文高呼：「滾出這個國家！。」

控制許多美國城鎮

根據《CNN》報導，紐約對長島的96名MS-13幫派成員提出了刑事控訴。薩福克郡地方檢察官提摩西•西尼說，這些指控包括謀殺，謀殺陰謀，販毒，持有武器和幫派暴力。薩福克郡法院授權使用200多個竊聽器，幫助在世界範圍內找到了犯罪嫌疑人。

西尼在新聞稿中說：「MS-13是個殘酷、野蠻的幫派，採取暴力行動招募、控制其成員，並對其競爭對手進行嚴格的報復，並勒索社區的無辜成員。他們將這筆錢的部分返還給自己在薩爾瓦多基地的領導人，領導人通過向薩福克郡的當地集團發出命令來管理團員。」

美國緝毒署（DEA）與紐約長島索夫克郡檢察官共同聲明說，這項針對西班牙語裔黑幫MS-13的行動，是經過2年多來調查的結果。川普隨即在推特上寫道：「我們逮了黑幫MS-13的成員，還有許多其他的人，他們都不該在這裡（美國），滾出我們的國家！」川普曾在2017年表示，MS-13事實上控制了許多美國城鎮。

保護無辜市民安全

根據《每日野獸》報導，至少有7件謀殺陰謀被阻止，薩福克郡集團或派系的9名領導人被捕。繳獲的毒品有10多公斤古柯鹼，1,000多種芬太尼藥丸，未定數量的海洛因和大麻，9把手槍，2把長槍，大砍刀和超過200,000美元的現金。

MS-13源自洛杉磯，但在1990年代的掃蕩中，這個幫派的許多成員都被遣返薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯。不過，這些成員在他們本國重新茁壯，讓他們得以將中美洲北部變成世界上最致命的地區之一。藥物管制局紐約辦事處特工雷•多諾萬表示，MS-13在美歐有8,000-10,000名成員，在中美洲擁有50,000名成員。

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