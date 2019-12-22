遲不交彈劾案給參院 波洛西拖延戰能拖多久？

眾院民主黨多月聲稱，彈劾川普總統是事關國家利益的迫切問題，但是眾院議長波洛西在彈劾表決通過後遲未遞交彈劾罪狀到參院，迫使民主黨人不得不捍衛波洛西。

波洛西身邊部分高層人士表示，他們先前不知道議長要暫緩下一步彈劾程序，不過他們拒談與參院共和黨人之間有難以解決的對立情況。民主黨高層指出，待假期結束，兩院1月初重返華府後，波洛西將與參院多數黨領袖麥康諾解決這些議題。

眾院外交委員會新任主席恩格爾(Eliot Engel)19日表示：「我想他們會遞交(彈劾罪狀)，我們想強調一些重點，我認為暫緩遞交也好，但我想我們不會延遲太久。」

眾院這個政治手段引起困惑，波洛西與民主黨謹慎釋出的訊息威脅到他們先前聲稱彈劾調查超出一般政黨衝突的說法。

哈佛大學法律教授弗德曼(Noah Feldman)說，憲法並未闡明彈劾罪狀送到參院的時間，不過無限期推延會造成嚴重問題。

隨著2020年大選的逼近，就算眾院只是暫時推延也可能淡化彈劾論述，雖然民主黨人稱他們為了獲得參院公正審判而奮鬥，但仍無濟於事。

麥康諾嘲笑波洛西遲未將罪狀遞交到參院，「我不確定他們受到什麼影響，不願將我們不想要的彈劾罪狀交過來」，就算眾院永遠不交，麥康諾說對他也不會有影響。

民主黨人近幾周一再指出，川普任內行動是一步步給國家安全帶來威脅；眾院程序委員會主席麥高文(Jim McGovern)彈劾表決前一天也說：「國會別無選擇，只能採取十萬火急的行動。」但他和恩格爾卻在19日急轉彎，捍衛波洛西的策略；恩格爾表示，參院已表明不會公正審判，這個違反憲法的說法令他困擾。

不過共和黨籍聯邦眾議員康納威(Mike Conaway，德州)則認為說詞前後不一，他質疑民主黨先說川普在位每一天都會威脅國安，「然後現在又要停下來給川普更多時間？」