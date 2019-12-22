普亭相挺、川普轉推 反川派罵：美國總統與獨裁者為伍

俄羅斯總統普亭說，彈劾川普十分牽強，且預測國會參院將推翻眾院的彈劾案。圖為美國總統川普與俄羅斯總統普亭去年在芬蘭見面。 美聯社 分享 facebook

遭到彈劾的川普總統南下佛羅里達享受和煦的陽光，留在華府的參院領袖卻對彈劾審理程序爭論不休，使得本案能否速戰速決混沌不清；他21日在佛州參加一項活動時，再度砲轟眾院議長波洛西，抱怨波洛西不將彈劾案交給參院。

他在一項保守派學生組織的活動上說：「這相當不公平，也違反憲法。」

參院的審理程序可望在下個月展開，被控兩款罪名的川普仍可望獲共和黨控制的參院裁定無罪；但參院共和黨領袖麥康諾及民主黨領袖舒默對是否應傳喚新的證人作證僵持不下，眾院議長波洛西也拒絕把彈劾條款提交參院，使情況亂成一團。

麥康諾說：「情況很奇怪，眾院民主黨幾個星期來一直宣稱情況非常急迫，並匆匆忙忙的趕著彈劾，現在卻畏縮不前」。

他說：「我們將繼續觀望情勢發展，看看眾院民主黨會不會鼓起勇氣把他們的指控交付審理。」

麥康諾似已促使共和黨議員共同支持一套方案：審理展開後，花大約兩周聽取兩造陳詞和辯論，然後他將設法終結整個程序。

波洛西和舒默強烈反對這種計畫，要求傳喚拒絕出席眾院委員會舉行的公聽會的證人作證，包括白宮代理幕僚長穆瓦尼和前國家安全顧問波頓。

另方面，川普也卻獲得俄羅斯總統普亭的送暖支持及辯護；就在啟程到佛州度周末前數分鐘，川普在推特轉發一篇有關普亭支持他的文章。

川普是在20日晚上10時半發出推文，說「(彈劾)完全是獵巫！」然後又分享美聯社一篇已發了36小時的文章，內容為「突發新聞︰俄羅斯總統普亭說，對川普的彈劾全是牽強附會，預測美國參院會不通過彈劾。」

對於川普發出這篇推文，川普的批評者即時的反應是憤怒多於懷疑。

保守派的評論員，也是「永遠不要川普」(Never Trumper)活動發起人克里斯托(Bill Kristol)就批評，「歸根結底，川普總是把普亭放在第一位」。在歐巴馬政府曾獲司法部任命的哥倫布斯(Eric Columbus)也批評，川普發出這個推文的原因，就是要讓民眾知道，他獲得普亭的支持。

右翼雜誌「國家評論」的資深編輯諾汀格爾寫道：普亭是一個獨裁者，入侵鄰國，干涉民主選舉等，因此美國總統不應該與他為伍。

普亭是19日在年終的記者會上，被問及有關川普遭彈劾之事作出回應時，認為眾院的指控是「基於完全捏造的理由」。而俄羅斯媒體隨後也紛紛對川普表達支持。