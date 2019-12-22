最新民調 52%民眾支持彈劾 讓川普下台

眾院18日通過彈劾川普總統，政治新聞網站Politico和民調機構Morning Consult在彈劾案後進行的首份民調顯示，有52%的民眾支持民主黨對川普「濫用職權」和「妨害國會調查」的兩項指控，但也有43%的民眾反對。

民調也顯示，52%的民眾認為川普應該下台，42%的民眾反對。

民調結果顯示，彈劾案的支持者和國會議員分布相似，以黨派為分界線；民主黨議員大多支持彈劾案，而所有共和黨議員皆投下反對票；另外，這項民調也顯示，85%民主黨人支持彈劾案、16%的共和黨人支持彈劾。

預計參院會在2020年初對彈劾草案進行表決，必須得到三分之二的參議員支持，總統彈劾才能通過；參院多數黨領袖麥康諾認為自己不需要當一個公正的審判員，因為這場彈劾案只是一場政治鬥爭，而非真正的司法訴訟；麥康諾也表示希望參院能盡速完成審判，並通過川普無罪的決議。

然而民調顯示，大多民眾認為參院必須傳喚眾院聽證會上沒有到場的證人，54%的民眾支持傳喚更多證人，27%的人反對，19%的人表示沒有意見。

民主黨提議參院審理過程中，應允許控方在審判期間持續提供更多資料以及傳喚更多證人；眾院議長波洛西也堅持，她不會將彈劾案送到參院，直到參院對此做出決定。

對於支持彈劾的議員是否能在下屆選舉中贏得民眾的支持，44%的民眾認為答案是肯定的，而34%的民眾則認為不盡然；另外，有41%的民眾認為議員對彈劾案的投票結果，會影響自己對該議員的支持，36%的民眾認為不會。