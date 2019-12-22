眾院彈劾表決時 川普躲起來看轉播驚怒交集

眾院彈劾表決時，川普總統並不像他誇口的那麼不在乎。圖為川普在簽署國防授權法案後，在安德魯基地向官兵發表談話。 法新社 分享 facebook 川普總統上周遭眾院彈劾，媒體報導，川普當時的心境並非如白宮形容的漠不關心，而是經歷了高低起伏；彈劾表決時，他把自己關在室內看電視轉播，不理會外頭等待他現身的群眾，雖然他對彈劾結果感到挫折，但仍奮力反抗。

政治新聞網站Politico報導川普遭彈劾這周的早中晚行程：他白天與高層幕僚與律師討論對策，下午忙著講電話，包括先了解彈劾投票，之後又問眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)遲未將彈劾罪狀交到參院的原因；至於晚上他則宣揚政績，或者在白宮假期接待會上開彈劾程序的玩笑。

Politico更指出，川普成為第三位遭彈劾的總統之際，他藏身在密西根州巴特克里克(Battle Creek)凱洛格體育場(Kellogg Arena)的某個隱密地方，觀看電視轉播眾院表決，同時造勢晚會的熱情群眾則乾等川普現身。

根據消息人士的說法，川普看表決時，周遭還有多名親信，包括副總統潘斯、女婿庫許納、白宮代理幕僚長穆瓦尼和白宮立法事務主任游藍等。在彈劾的最後一周，川普心情五味雜陳，一名川普友人透露：「他經歷過各種情緒，驚訝、失望、生氣和暴怒，現在他又變回驚訝了。」

民主黨9月啟動彈劾調查時，川普因為共和黨人未積極捍衛自己而生悶氣；彈劾聽證期間，他對政府官員出面作證感到憤怒；不過彈劾表決結束後，因為共和黨人沒跑票和多項政策取得勝利，他則意外顯得雀躍而且情緒高昂。

不過遭彈劾過後數小時和數日內，川普開始感到憤怒，他在推特大罵民主黨和波洛西，有些推文全為大寫字母。根據近日與川普談過話的多位匿名人士，川普對彈劾表決感到「苦悶」、對媒體報導感到「惱怒」又「擔心」他的任期。

一名前幕僚表示：「他的心情起起伏伏。」他稱川普毫不掩飾怒氣，令人印象深刻。

川普女兒伊凡卡．川普(Ivanka Trump)本周接受電視訪問時也坦言，他的父親不滿彈劾，但反而因此找到重心並充滿活力。

另一位幕僚也表示，川普的憤怒會引領他邁入2020年，使他更有動力贏得連任。雖然川普爆發多種情緒，但他身邊的人指出，川普很開心看到共和黨團結。