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超驚人！美股今年來創新高31次 但還是比不上這一年

2019-12-22 16:58經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

美股標普500指數今年迄今創新高31次。 圖／美聯社
美股標普500指數今年迄今創新高31次。 圖／美聯社
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美股標普500指數今年來頻創新高，迄今共締造31次新高紀錄，且年底前還可望續創新高。這讓許多投資人摸不著頭緒，尤其是美中過去一年來深陷貿易戰，且美國總統川普面臨被彈劾等不確定因素環伺。不過，比起美股在2017年共創下62次新高紀錄，今年還算是小巫見大巫。

標普500指數今年來截至12月20日止，創新高次數達31次，20日收在3221.22點。據統計，2018年的新高次數為18次，2017年為62次，2016年為18次，2015年為10次，2014年為53次，2013年為45次。由於金融危機的緣故，2013年是標普500指數自2007年來首度締造新高的年份。

投資股市最艱困的一部分就是總有一些事令人憂慮，尤其是在接近或每日都在創新高，且一切看起來相當良好之際。

Ritholtz財富管理公司機構資產管理主管卡爾森（Ben Carlson）表示，從1928年來，在美股的所有交易日中，約5%的交易日見到股市創新高。投資人可用兩種方式來看待，第一，以整個歷史而言，股市創新高完全是很正常的，因為每20個交易日就會有一天創新高。第二，若5%的交易日是以新高做收，那代表其他95%的交易日是處於低於高點的狀態。

卡爾森認為，從一方面而言，不必害怕股市創新高。若投資人計劃長期投資股市，便要習慣市場大致是隨著時間上漲，且新高是完全很正常的。事實上，隨著一年創新高後，股市在接下來一、三、五年大約70%的時間是上漲的。

不過從另一方面而言，這些新高中的其中一個新高將會是高峰，但也由於市場上有太多新高，因此要篤定預測哪個新高會是頂峰，是不可能的。

標普美股

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