聖誕樹先生出現在紐約街頭 歐洲暖化恐無白雪

利伯托說，裝扮成聖誕樹後的他在紐約都是漫無目的地遊蕩，路人的反應都很逗趣。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 「聖誕樹先生」出現在紐約街頭！46歲的街頭表演者利伯托將自己打扮成聖誕樹的模樣，為紐約街頭增添歡樂的佳節氛圍。遠在海洋另一頭的歐洲，卻因全球暖化的緣故，恐無法經歷白雪皚皚的「白色聖誕」，專家也指出，未來恐將持續變暖。

紐約缺少某東西

根據《CNN》報導，來自馬里蘭州的利伯托表示，自己從5年前開始裝扮成聖誕樹，因為他覺得「紐約缺少了某樣東西」，於是動手自製聖誕樹服裝，仿造軍隊偽裝用的吉利服，上頭更裝飾一閃一閃的電燈泡。

利伯托說，裝扮成聖誕樹後的他在紐約都是漫無目的地遊蕩，路人的反應都很逗趣，有的驚呼「我的老天」、有的稱讚「我很喜歡」，還有不少人捧腹大笑。他也會特地去跟在外執勤的警察打招呼，希望帶給他們愉快的一天，「所有我散播出去的歡笑都讓自己更歡喜」。

歐洲迎接灰色聖誕

《歐洲新聞台》指出，今年歐洲各地恐怕無法迎接「白色聖誕」，喪失了以往聖誕節白雪皚皚的氛圍，因為從大西洋帶來的暖濕空氣，使得溫度過高，例如在義大利西北部的巴勒莫，25日氣溫恐飆升至16度，而往年聖誕節冰天雪地的俄羅斯城市聖彼得堡，也將達到5度。

瑞士的氣象預報員克魯克指出，今年的溫暖聖誕節是氣候變遷的跡象，短期來看可能不明顯，然而長期而言可以看出明顯變暖的趨勢。然而，在阿爾卑斯山等一千公尺以上的山上，卻出現比往年多的降雪，在11月時法國和義大利邊境的滑雪場多了1.5公尺的雪。

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