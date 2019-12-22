紐時曝機密文件：只要用手機 你的身分、行蹤全暴露

只要使用手機，位置和動向就被電話公司全部掌握。 法新社 分享 facebook 手機就像間諜，只要使用手機，身分、行蹤就會完全暴露；因為每天每時每刻，地球上每一個地方都有幾十家公司在記錄千千萬萬手機用戶的行動，並把這些資料儲存在巨大的資料庫。

這些資料能夠顯示當事人的身分和一舉一動，把他們的公開和私生活暴露無遺，可是他們卻茫然不知。

「紐約時報」隱私計畫獲得一個此種檔案，包括1200多萬名美國人的超過500億個手機地點紀錄，顯示他們2016和2017年在華府、紐約、舊金山和洛杉磯等大城的活動；該報據此報導指出，只要到過這些城市，用過任何分享手機位置的軟體 (從顯示天氣、地方新聞到折扣券的軟體)，都可能無所遁形。

看過這種資料的人，可能永遠不會再像現在這樣漫不經心地使用手機。

提供這個檔案的消息人士說，他們對這種資料可能遭到濫用感到驚恐，迫切希望民眾和國會議員注意這種敏感的安全問題。

研究人員花了幾個月分析這些資料、據以追蹤手機用戶在美國各地的行動，並訪問科技專家、律師、學者和資料公司，同樣感到驚駭。

高官參加反川普遊行…也曝光

這些資料透露五花八門的信息：10多個曾造訪花花公子華廈的人，有些人還在那裡留宿；哪些人到過強尼戴普、老虎伍茲和阿諾史瓦辛格等名人的住所；一個國防部高級官員與妻子曾分別參加反川普遊行；一個微軟高級主管到亞馬遜面試求職，隨後跳槽。

這些資料不是來自電信公司或大科技公司，也不是來自政府的監測作業，而是來自一家利用手機軟體挾帶的定位軟體悄悄地收集手機地點的公司，而像這種大致不受任何管制的公司有幾十家。

報導說，手機使用者可能從未聽過這些公司，可是任何能夠接觸這些資料的人卻能夠把你的生活一覽無遺，包括見過誰、跟誰一起過夜、到過哪個診所或按摩院等。

這只是地點追蹤業每天收集和出售的無數資料的極小部分，而這種監測活動在當今數位生活無所不在，任何人都無法逃避。

這種隨時存在的監測力量的用途和威力之大可想而知，千千萬萬美國男女老幼卻混然不覺他們日夜帶著的手機形同間諜，不斷地把他們的資料傳送給私人公司。

收集出售資料 未有法律管制

收集和出售這些資料完全合法。就像大部分國家一樣，美國沒有聯邦法限制這種交易，全靠業者的內部政策和員工的良知避免這些資料遭到濫用，像是用以跟蹤怨偶，或把情報人員的行動資料賣給敵國，甚至可以即時傳送進行跟監。

報導指出，業者宣稱他們只與經過審查的夥伴分享這些資料，可是即使他們謹守道德規範，仍無法保證這些資料不會落入壞人手裡，甚至危及國家安全。

業者也用三個理由為這一行辯護：手機用戶同意接受追蹤、這些資料是匿名的、資料擁有安全防護；但是，這三點都靠不住。根據地圖上顯示的位置，搭配住址等公開資料，很容易就能查出當事人的身分。

觀看顯示手機位置的點在地圖上移動，有時能夠透露婚姻破裂、吸毒、精神異常等不足為外人道的問題，偷腥嫖妓之類不想讓親友、老闆或政府知道的事情都可能曝光，甚至有如在看人家的日記。

對於許多美國人，暴露自己這些資料唯一的風險就是可能感到難堪或不便，可是對於其他一些人，後果卻可能不堪設想。