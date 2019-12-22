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不想行蹤隱私被掌控 3個步驟保護手機定位不外流

2019-12-22 17:13世界日報 記者胡玉立／綜合報導

智慧手機是當今世界最先進的監視工具之一，成千上萬的手機使用者將自己的定位資訊曝光，足以讓眾家公司精確掌握人們的移動位置；一旦你與那些公司分享所在位置訊息，就刪不掉也拿不回了。該如何保護自己的手機定位訊息？以下有幾大建議。

首要作法是：避免將你的位置分享出去。至少先等政府開始規範他人如何收集使用和出售這些訊息，再考慮共享定位。

1. 停止將你的位置與應用程序共享

這是你現在能做的最重要的事：別再將你的位置分享給存在你手機裡的那些應用程序。不用擔心，如果你有緊急事件撥打911，你的電話會自動將你的位置發送給緊急應變人員。

許多應用程序要求知道你的位置，但就算天氣預報、優惠券或新聞頻道等應用程序不知道你在哪裡，通常仍可運作；天氣預報應用程序沒必要拿到你最精確的位置才能提供你所在城市氣象。

蘋果公司最近提供了更多保護，讓其他公司更難走後門(例如查看附近的藍牙和Wi-Fi網絡)窺探你的行蹤；使用者須更新手機操作系統，取得這些保護措施。

2. 不要使用行動廣告ID

手機裡內建的行動廣告ID，會持續將你的位置數據和有關你的其他資訊一起發送給廣告客戶和應用程序製造商；手機所有人可以更改設定，在隱私設定中完全禁用此功能。

3. 阻止Google存儲你的位置

如果你有Google帳戶，Google可能已保存了與你的電子設備相關的大量位置數據。你可以進入帳戶內的「位置活動控管」，關閉位置共享，阻止Google收集此訊息。

4. 定位追蹤其實很難避免

不管你是否遵循前述步驟，定位設備供應商仍會千方百計找出新方法來偵查你的行動裝置。有人會試著透過你使用的裝置類型、IP位址、螢幕尺寸，甚至音量和螢幕亮度，來辨識你的身分，這被稱為「指紋識別」過程。

此外，你的手機經銷商也會在你開機時收集你的位置。電信公司最近被人發現將用戶位置資訊賣給其他公司、讓他們轉售給利用這些訊息追蹤手機的「賞金獵人」。電信公司後來承諾停止出售這些數據，但收集數據的事仍照作不誤。

若想更加保護自己的位置不外流，可使用Privacy Pro SmartVPN應用程序，此應用程序允許用戶監視其他應用程序、阻止其他形式的數據共享。

真正有效的保障，還是要靠聯邦政府擬定法律，規範各公司如何處理收集到的數據。在此之前，無論我們選擇哪些設置，都面臨著風險。

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