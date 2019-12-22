電影「全民公敵」成真？人人行蹤被掌控 兒童恐陷危機

「紐約時報」隱私計畫披露手機使用者的身分和一舉一動都被紀錄、掌握，甚至兒童也不例外，很可能對兒童產生危險；教育界人士舉例表示，有家暴傾向的家長一旦掌握子女的行蹤，後果就不堪設想。

加州巴沙迪納市受訪者看見「紐時」記者把他們手機app洩漏資訊詳情秀給他們看，大多數人感到震驚、沮喪、害怕，也有人無動於衷。斥責這種資料偵蒐最嚴重的，當屬市警局長裴瑞茲(John Perez)，他認為會造成鄰居反目，社會解體，希望能扭轉這種態勢。

「約翰繆爾中學」(John Muir High)校長葛雷(Lawton Gray)看到一名學生的行蹤鉅細靡遺顯示在資料圖上，相當吃驚；他歎說，這簡直像20年前的電影「全民公敵」(Enemy of the State)的情節了。他擔心如果有家暴傾向的家長掌握子女的行蹤，後果不堪設想。

「約翰繆爾中學」79%學生在巴沙迪納學區列為「社經弱勢生」；葛雷說，他最怕有家暴傾向的家長找到子女，按理他們不該有那種能力；他可以想像會導致怎樣的場面。

很多家長可能不曉得這種事，但禁止追蹤未成年的法規非常鬆散。許多app服務協議，都有13歲以下兒童不得創立帳戶條款，可實際上要靠孩子及其家人來執行規則。隨著現今教室裡科技無所不在，例如筆記型電腦很多時候還是某些校區提供的，家長可能不曉得子女連網程度的實情。

他說，目前應該沒人能提出理由說服他何以app公司有必要蒐集未滿18歲孩子的資料。

紐時「隱私計畫」讓洛杉磯郡副警長派吉(Dan Paige)端詳目前手機app洩露個人資料有多嚴重；派吉身為該市「社區緊急因應小組」成員，另接觸、尋找、拯救遊民，早習慣做追蹤，看到商業公司把他一舉一動的數據，掌握到分分秒秒，尤其是由警局到他家最直接路徑，他皺起眉頭。

派吉坦承十分吃驚，他最憂心自己家人可能遭遇威脅。就他的工作分際而言，任何資料紀錄到他家、常光顧商店及餐廳，都可能危及自身及親人安全。他對科技及隱私並不陌生，但坦承跟一般人一樣，下載了app，沒讀冗長的使用條款，便按了「答應」，接下來就等於在賭運氣了。

美國航空總署(NASA)的噴射推進實驗室設在巴沙迪納，一名受訪科學家瞭解箇中詳情後震驚不已；要求匿名的他指出，或許有人想攫取實驗室的資訊，可能就會鎖定他。App公司取得座標如此精細、時間幾無誤差的資料，對任何諜報機構而言，不啻藏寶窟。

有人認為自己是小人物，隱私不值一文錢，一舉一動被記錄下來不算什麼；但紐時指出，這些隱私數據屬於個人，手機是使用者的，上網服務是使用者付費，卻羅縷詳盡記載下一個人的一切活動。噴射推進實驗室另一位科學家瑪姬‧荷馬(Margie Homer)指出，這些紀錄不僅透露個人行蹤，還包括與他人的互動、邂逅的每個人，包括未成年子女。

她說，沒有人會同意app公司搜集個人情資到這種程度；使用app要付這麼大的代價，到底值不值得？這每個人都該深思的問題。