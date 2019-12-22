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搶劫犯變律師！點名當年送他入獄法官主持就職儀式

2019-12-22 14:39聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

時間回到20年前，年僅19歲的范蘇梅倫（Robert VanSumeren）在美國密西根州的法庭上忐忑地站著，希爾斯代爾郡（Hillsdale County）巡迴上訴法院法官史密斯（Michael Smith）以搶劫罪名判處他六年徒刑。

范蘇梅倫回憶道，「我當時嚇壞了，以為這輩子玩完了。我很迷失，不知道怎麼度過這一切」。

11月22日，范蘇梅倫被定罪屆滿20年，現年40歲的他回到同個法院，並再次站在史密斯面前。

不同的是，這次范蘇梅倫以新科律師身分，要求當年判他刑的史密斯為他主持宣誓就職儀式。范蘇梅倫服完刑後洗心革面上大學，然後攻讀法學院，希望能彌補當年他作案的社區。

住在密西根州傑克遜市的范蘇梅倫說，「我不知道法官（史密斯）是否願意，但我認為這值得一問」。

對此，史密斯感到很訝異，但相當樂意。他說，「我必須向他致敬，他改變了自己的人生。這實在很罕見，很少看到如此成功的轉變」。

於是，范蘇梅倫在親友的陪同下，上個月舉起右手，宣誓就職成為密西根州律師，承諾維護並捍衛憲法。完成宣誓後，史密斯與他握手並合影留念，拋棄一切法庭該有的禮節。

范蘇梅倫說，1998年就讀高三時，他的父母離了婚，留他獨自一人面對生活。「我當時18歲，很多人在那年紀時遇到這種事都能度過，但我當時很不成熟，過著孤僻的日子，常在家上課」。

他表示，當時連續好幾個月都寄宿在親戚朋友家，直到1999年春天，他開始經常睡在樹林或公墓內。

為了逃避自己被遺棄造成的傷害，范蘇梅倫開始喝酒和吸毒，很快地開始犯下一些小罪行，包括入店行竊。1999年5月，他用BB槍搶劫一家便利商店後，還徒手走進一家當地銀行，遞給櫃檯人員一張紙條說要錢。

他說，「當時我負債累累，為了還錢，覺得這是一種能輕鬆賺錢並重回正軌的簡單方法」。警方花不到一天時間就將范蘇梅倫逮捕，隨後史密斯判處他六到20年徒刑。

服刑六年後，范蘇梅倫2005年獲釋，在兩名中學老師的幫助下進入一所社區大學，2015年獲得碩士學位後，決定進入底特律韋恩州立大學法學院攻讀法律，苦讀一番後於2018年7月通過律師資格考試。

曾是搶劫犯的新科律師范蘇梅倫（左），請當年判他刑的法官史密斯（右）為他主持宣誓就...
曾是搶劫犯的新科律師范蘇梅倫（左），請當年判他刑的法官史密斯（右）為他主持宣誓就職儀式。圖／截自華盛頓郵報（范蘇梅倫提供給華郵）
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搶劫底特律吸毒

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