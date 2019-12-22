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巴爾的摩打擊犯罪 明年率先測試警用偵察機

2019-12-22 13:36世界日報 編譯郭宣含／綜合21日電

為了協助該市執法人員調查暴力犯罪，馬里蘭州的巴爾的摩市20日宣布明年5月重啟三年前祕密使用的警用偵察機，測試時間最長可達六個月。

警用偵察機預計用來收集該市犯罪顛峰時段的影像，但遭到公民自由組織的反對。不過該聲明卻顯示巴爾的摩警察局長哈里森(Michael Harrison)態度轉變，先前他曾質疑警用偵察機的用途，並稱這是「未經測試」的打擊犯罪策略。

哈里森20日在記者會上表示：「我們將會是國內第一個使用這項技術解決和遏止暴力犯罪的城市。」他相信他們能證明警用偵察機是打擊該市暴力氾濫的「另一種工具」，他表示測試成本將由慈善團體負責，不會用到稅金。

巴爾的摩警察發言人賈布洛(Matt Jablow)表示，巴爾的摩會有三架無人機自動飛越約90%的城市區域。錄影畫面的解析度不足以使警方辨認臉孔，但有助警察追蹤嫌犯的行動與動作。

前導測試時間將配合巴爾的摩市過去犯罪最嚴重的月份，而且將著重他殺、槍擊和搶案。哈里森表示，警察無法觀看直播畫面，而是針對已報導過的特定犯罪收到「證據包」。

巴爾的摩近年犯罪率高居不下，今年已有330起他殺案，高於去年309起。哈里森坦言，偵察機充滿爭議，未來將召開一系列公聽會，告知民眾偵察機未來會使用和禁用的範圍。

馬里蘭州「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)、「正義安全與就業聯盟」(Coalition for Justice, Safety and Jobs)發出聯合聲明，稱哈里森改變路線的決定對未來影響重大，將影響巴爾的摩市有色族裔的隱私權；他們指出，該由民選組織做出這項決定，而非警察局長。

兩組織表示：「偵察機代表巴爾的摩每位居民將永久遭監視，而且每個人每次外出到每個地方都會被錄製成影片。如果警察在現實生活中對街頭民眾這麼做，我們永遠不會接受。」

為了協助該市執法人員調查暴力犯罪，馬里蘭州的巴爾的摩市20日宣布明年5月重啟三年...
為了協助該市執法人員調查暴力犯罪，馬里蘭州的巴爾的摩市20日宣布明年5月重啟三年前祕密使用的警用偵察機，測試時間最長可達六個月。 美聯社
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警察直播槍擊

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