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波音太空船首飛任務失敗 「星空」提前返地球

2019-12-22 13:34世界日報 編譯盧炯燊／綜合21日電

波音公司打造的「星空」太空船(Starliner)在艙內的計時裝置發生偏差，無法抵達國際太空站而宣告首飛任務失敗後，已決定提早六天，於22日返回地球。

太空總署(NASA)及波音確認，「星空」定於22日上午5時47分在新墨西哥州白沙導彈靶場降落；這是對「星空」的另一個重大考驗，也是任何太空飛行任務中最危險的階段之一，特別是當載有太空人時。

按計畫，Starliner將以音速25倍重新進入大氣層。除了隔熱罩必須抵抗與大氣摩擦產生的強烈熱量，它的三個降落傘必須完全打開；在11月的一次測試中，只有兩個降落傘打開。

「星空」20日從佛羅里達卡納維爾角發射升空，一直到與擎天神五號(Atlas V)發射火箭分離為止，本來一切順利，但太空艙內的計時裝置出現不明的差錯，艙內的自動駕駛系統「以為」自己在錯誤的位置，因此不僅浪費了大量燃料，也錯過了正確的點火時間，雖然最終確認是正確軌道上，但已經沒有足夠的燃料抵達國際太空站。

波音的太空發射部門高級副總裁奇爾頓(Jim Chilton)承認，艙內的計時器是在錯誤的時間開始計時；不過NASA署長布萊登斯汀(Jim Bridenstine)堅稱，任務並非完全失敗，因為在飛行期間，NASA及波音團隊一直盡可能完成其他測試目標，包括與國際太空站建立通信路徑、對接機制及太陽能電池板、電池、推進器和熱能調節系統等。

另外對NASA來說，這次飛行僅用一個假人進入太空，也是萬幸。

「星空」的首次載人飛行已定於2020年初展開，但具體日期仍未公布。

音公司打造的「星空」太空船(Starliner)在艙內的計時裝置發生偏差，無法抵...
音公司打造的「星空」太空船(Starliner)在艙內的計時裝置發生偏差，無法抵達國際太空站而宣告首飛任務失敗後，已決定提早六天，於22日返回地球。 美聯社
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