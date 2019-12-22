39年來最嚴重 賭城大火6死13傷、孕婦跳樓逃生

賭城拉斯維加斯一幢三層樓高的公寓21日清晨疑因居民使用火爐取暖引發大火，造成至少六死13傷的慘劇；現場濃煙密布，有部分住客從高處的窗戶跳下逃生；這場火災是1980年以來，賭城最嚴重的一場火災。

消防部門發言人齊曼斯基(Tim Szymanski)說，接報趕抵現場的消防員除了撲救大火，還立即召喚支援，協助救下懸在窗戶上的住客，他們首先想到的，是將住客從最少16呎高的高處救下來。他表示，大部分傷者都是吸入濃煙，也有一名傷者腿部骨折，全部送院醫治。

發生火災的這棟公寓距離拉斯維加斯市中心僅幾條街之遙；根據初步調查，火災是於清晨4點左右從一樓一個單位引發，當時住客正是利用火爐取暖，懷疑因此意外釀成大火，但消防部門仍在進一步調查火災原因。

住在二樓的賽克斯說，他在約4點左右被急促的敲門聲驚醒，匆匆地穿了衣服衝到走廊時，整條走廊已經滿是濃密的黑煙；他說：「根本沒辦法下樓。」

美聯社報導，一名住在三樓單位的孕婦試圖用床單從三樓窗戶逃生，但不幸墜落地面，身上多處骨折，所幸胎兒應無大礙。

大火意外造成六人死亡，其中三人陳屍在起火單位；另外也有13人受傷；齊曼斯基表示，這是自拉斯維加斯成立消防部門以來，最嚴重的火災死亡事件。

他指出，經初步調查，起火原因應屬意外，已暫時排除任何涉及刑事罪行的可能性。他說，據向逃出的住戶調查所得，這幢公寓大樓並沒有暖氣設施，不少人利用室內的火爐取暖。

火警發生後，火勢最初只局限在出事單位內，但屋內住客逃生時打開了大門，使得濃煙竄進大樓其餘單位。

受大火及濃煙波及，整幢大樓約35位住客要離開寓所，暫時不知何時可以返回家園，南內華達紅十字會已派遣人員到場提供援助。