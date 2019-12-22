特赦性侵女童的囚犯 離譜前州長：受害者處女膜完整

前肯塔基州共和黨州長貝文(Matt Bevin)卸任前特赦400多名囚犯的爭議不斷，他上周為特赦一名性侵九歲女童的性罪犯自辯的說法再掀波瀾；他說是因為受害者的處女膜保持完整，因此「根本沒有罪證」。

得到川普總統力挺的貝文於11月初敗選後，在任內最後幾周內頒布428項特赦令，包括多名殺人犯與性侵犯，並聲稱相信人應該得到改過自新的機會，但兩黨許多議員都呼籲獨立調查貝文匆忙頒布的特赦令；路易維爾信使報(Louisville Courier-Journal)也報導，部分獲特赦的罪犯家屬，曾為貝文競選活動募款或捐款。

獲貝文特赦的41歲罪犯舒特勒(Micah Schoettle)，2018年因為犯下強暴、亂倫等多項性犯罪，獲判入獄23年；貝文於本月9日離開州長辦公室前夕，減輕了舒特勒的刑責，讓他在入獄僅19個月後獲釋，而且根據媒體WCPO的報導，這起特赦更撤銷了舒特勒的性侵前科紀錄。

受害女童的母親說，已經想辦法申請緊急保護令，並考慮搬離當地；而受害女童已治療創傷後壓力長達三年，「現在兇手逍遙法外了，誰能保證他會對其他孩子做出什麼事?」

貝文說，受害者是舒特勒親屬，指控他性侵她長達兩年，連受害者的姊妹也遭舒特勒性侵；但貝文對媒體WHAS談話性電台節目主持人梅納斯(Terry Meiners)說：「兩人的處女膜都是完整的，這也許是大家不想知道的細節，但相信我，被成年人多次性侵的的年幼受害者，身上一定會留下醫學上具體的傷痕。」

科學家駁斥根據受害者處女膜完整程度判斷是否曾遭性侵的說法，並發現多數年幼遭性侵的受害者身體都完好無損。