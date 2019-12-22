親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷、孕婦跳樓逃生

特赦性侵女童的囚犯 離譜前州長：受害者處女膜完整

2019-12-22 13:27世界日報 編譯樊蕙／綜合21日電

前肯塔基州共和黨州長貝文(Matt Bevin)卸任前特赦400多名囚犯的爭議不斷，他上周為特赦一名性侵九歲女童的性罪犯自辯的說法再掀波瀾；他說是因為受害者的處女膜保持完整，因此「根本沒有罪證」。

得到川普總統力挺的貝文於11月初敗選後，在任內最後幾周內頒布428項特赦令，包括多名殺人犯與性侵犯，並聲稱相信人應該得到改過自新的機會，但兩黨許多議員都呼籲獨立調查貝文匆忙頒布的特赦令；路易維爾信使報(Louisville Courier-Journal)也報導，部分獲特赦的罪犯家屬，曾為貝文競選活動募款或捐款。

獲貝文特赦的41歲罪犯舒特勒(Micah Schoettle)，2018年因為犯下強暴、亂倫等多項性犯罪，獲判入獄23年；貝文於本月9日離開州長辦公室前夕，減輕了舒特勒的刑責，讓他在入獄僅19個月後獲釋，而且根據媒體WCPO的報導，這起特赦更撤銷了舒特勒的性侵前科紀錄。

受害女童的母親說，已經想辦法申請緊急保護令，並考慮搬離當地；而受害女童已治療創傷後壓力長達三年，「現在兇手逍遙法外了，誰能保證他會對其他孩子做出什麼事?」

貝文說，受害者是舒特勒親屬，指控他性侵她長達兩年，連受害者的姊妹也遭舒特勒性侵；但貝文對媒體WHAS談話性電台節目主持人梅納斯(Terry Meiners)說：「兩人的處女膜都是完整的，這也許是大家不想知道的細節，但相信我，被成年人多次性侵的的年幼受害者，身上一定會留下醫學上具體的傷痕。」

科學家駁斥根據受害者處女膜完整程度判斷是否曾遭性侵的說法，並發現多數年幼遭性侵的受害者身體都完好無損。

在肯塔基州擔任首席醫事檢察官20年、專門評估虐童案件的專家尼克斯(George Nichols)，19日向路易維爾信使報透露，貝文「顯然不懂醫學與人體構造」；該報引述一份經過同儕審議的性侵虐童兒科調查發現，只有2.1%受害者處女膜有明顯傷痕。

共和黨籍的前肯塔基州州長貝文(中)以「受害人處女膜完整」為特赦性侵犯辯護，再度引...
共和黨籍的前肯塔基州州長貝文(中)以「受害人處女膜完整」為特赦性侵犯辯護，再度引發爭議。圖為他上月14日在州長辦公室前承認敗選。(美聯社) 歐陽慶平
分享

性侵特赦虐童

延伸閱讀

宏都拉斯北部監獄幫派火拼 至少18死16傷

性侵未成年少女 印度法院判國會議員終生監禁

男大生國小時遭班導性侵10次 教育局：已停聘

教宗改革「宗座保密條款」 終結教會性侵

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

紐時：美官員已為北韓試射洲際彈道飛彈做準備

2019-12-22 10:23

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

2019-12-20 15:49

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷 孕婦跳樓逃生

2019-12-22 13:31

巴爾的摩打擊犯罪 明年率先測試警用偵察機

2019-12-22 13:36

波音太空船首飛任務失敗 「星空」提前返地球

2019-12-22 13:34

川普簽NDAA 府：感謝美方 將確保區域穩定

2019-12-22 00:54

川普簽國防授權法 美台加強網路安全合作

2019-12-22 00:54

川普接受波洛西邀請 明年二月發表國情咨文

2019-12-21 23:40

太空部隊一小步 川普口中大勝利

2019-12-21 23:37

臉書、推特掃蕩親川普假帳號大本營

2019-12-21 23:34

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

2019-12-21 21:49

美國各地機場安檢疑似放寬 安全恐有漏洞

2019-12-21 16:38

民主黨辯論側記 向對手抱歉 7人都說不出口

2019-12-21 16:37

桑德斯為嘲諷口吃致歉 白登抓住機會募款

2019-12-21 16:35

總統初選辯論門檻提高 布克被擋門外鳴不平

2019-12-21 16:32

民主黨總統初選辯論 白登變風趣 布塔朱吉亮眼

2019-12-21 16:29

阻擋「庇護移民」 一線執法人員憂心安全

2019-12-21 16:26

影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56

研究：到2030年 近半美國成年人有肥胖問題

2019-12-21 14:24

影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2019-12-21 14:21

中國軍事崛起引美擔憂 川普對台軍售常態化

2019-12-21 13:31

美國防授權法生效 關切大陸影響台灣選舉

2019-12-21 12:48

遭彈劾後… 川普明年2月4日發表國情咨文

2019-12-21 12:46

白宮擬辯稱川普未正式遭彈劾

2019-12-21 12:46

川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務

2019-12-21 12:05

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

2019-12-22 10:00

馬斯克大學室友憶當年 從這些小地方就看出他厲害之處

2019-12-22 00:17

日環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女

2019-12-21 22:31

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

2019-12-21 21:49

乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水

2019-12-21 16:00

今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

2019-12-21 21:37

投資大師傳授心法！彼得林區談今日股市

2019-12-21 18:18

網吧也能遇到星探！女服務生仙氣逼人 被發掘當偶像

2019-12-21 19:53

影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56

日本愛知滑雪場沒雪滑 業者無奈求神幫忙

2019-12-21 22:54

影／慈善禮物不翼而飛 美國麻州警局內賊竟是「牠」

2019-12-22 11:02

泰銖漲不停 馬自達將部分產線搬回日本

2019-12-21 20:53

影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2019-12-21 14:21

大量馬匹垂死！伊斯坦堡王子群島禁乘觀光馬車3個月

2019-12-21 14:46

美中領導人通話 習近平直言不滿

2019-12-21 22:28

美中將簽貿易協議…加拿大拋條件說 北京譏「欲哭無淚」

2019-12-21 16:30

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷 孕婦跳樓逃生

2019-12-22 13:31

澳洲耶誕節的象徵：一棵燒焦的耶誕樹

2019-12-22 08:40

臉書搗破最大假帳號網絡 廣告金額是俄網軍百倍

2019-12-21 21:44

耶誕節將至 英王室公布四代同堂節慶照

2019-12-22 08:00

經濟強勁、貿易戰情勢緩解 美股四大指數創新高

2019-12-22 00:00

紐時：美官員已為北韓試射洲際彈道飛彈做準備

2019-12-22 10:23

川普：貿易談判達重大突破 很快與中簽協議

2019-12-22 08:56

紐時：福音派非鐵板一塊 不乏反川普種族、移民論

2019-12-21 14:18

英相強生脫歐法案過關 看懂最新脫歐前景

2019-12-21 14:38

日本實施安倍經濟學7年 GDP增長但民眾無感

2019-12-21 22:13

經濟學人智庫：下個十年成長率腰斬

2019-12-22 00:29

能源股此消彼長 報告：2019年為金融市場轉變分水嶺

2019-12-22 09:27

川普簽國防授權法 美台加強網路安全合作

2019-12-22 00:54

英國女王同框兒孫慶耶誕 王室世代傳承意味濃

2019-12-22 10:19

分析師：AirPods今年為蘋果賺進60億美元 預料明年更好

2019-12-21 21:39

明年10大地緣政治風險「美中貿戰 香港問題 分居 二、三」

2019-12-22 00:34

施壓美國經銷商吃下庫存車 飛雅特克萊斯勒內部緊張

2019-12-21 20:43

民主國政權輪替 將牽動市場

2019-12-21 23:23

臉書、推特掃蕩親川普假帳號大本營

2019-12-21 23:34

土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人

2019-12-21 22:25

美國各地機場安檢疑似放寬 安全恐有漏洞

2019-12-21 16:38

彈劾案未送參院不算？白宮擬辯稱川普未遭彈劾

2019-12-21 14:25

美朝攤牌前 金正恩主持黨中央軍委會討論提升軍力

2019-12-22 11:32

日本迎令和新年曙光 專家推薦不用預約最佳景點

2019-12-21 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top