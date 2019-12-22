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紐時：美官員已為北韓試射洲際彈道飛彈做準備

2019-12-22 10:23聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

紐約時報報導，每小時追蹤北韓行動的美國軍事和情報官員表示，他們已為北韓即將試射可以打到美國沿岸地區的洲際彈道飛彈做準備，但顯然已接受美國總統川普沒有好的選項來阻止北韓的事實。

北韓之前放話若在取消制裁方面沒有進展，將送美國「耶誕禮物」。若北韓於未來幾天測試飛彈，對川普任內最大膽的外交政策行動來說，將是一大挫敗。川普在國內正面臨彈劾審判。

美國官員持續淡化飛彈威脅，儘管北韓2017年的洲際彈道飛彈測試，促使川普警告要讓北韓陷於「烈焰與怒火」（fire and fury），恫嚇北韓將被狠狠反擊。

川普經常把北韓過去兩年暫停測試長程飛彈和核武器掛在嘴上，證明他與北韓領導人金正恩的外交關係正在起作用，且這種談判會說服金正恩放棄核武。

但美國政府的論點已然轉變。萬一金正恩恢復試射長程飛彈，美國官員說，這將是他傳達陷入困境的訊號，也意味他斷定華府短期內不會取消對北韓的嚴厲制裁。

美軍方官員說，沒有計畫摧毀北韓發射台上的飛彈，或攔截飛彈。此兩種方式，美國前總統小布希和歐巴馬都曾考慮過，但最終皆未採用。

目前尚不清楚美軍的網路司令部是否考慮像歐巴馬執政時期一樣，下令對北韓發動網路戰，破壞北韓的飛彈試射行動。

官員指出，相反地，若北韓恢復試射飛彈，川普政府將向盟友求助，並再次遊說聯合國安理會對北韓祭出更嚴厲制裁，該戰略已試了20年。

紐時並指出，北韓最近再放狠話，預告了冷酷的事實：自從川普與金正恩在新加坡舉辦首次高峰會後的18個月來，北韓的飛彈和核武能力都更加強大。

曾任新墨西哥州洛斯阿拉莫斯武器實驗室主任的赫克（Siegfried S. Hecker），是少數獲准進入北韓參觀鈾生產設施的西方人之一。他認為北韓擁有大約38枚核彈頭，數量是他和其他科學家及情報分析家之前估計的兩倍。

美國前國家安全顧問波頓上周對美國全國公共廣播電台（NPR）說，「我認為這某部分是虛張聲勢。他們（北韓）覺得川普迫切想達成協議，因此若施加人為的時間限制，可能會獲得更好的協議。我們必須走著瞧。但這就是北韓劇本的一部分」。

美政府官員說，已為北韓試射洲際彈道飛彈做準備，但無意摧毀北韓發射台上的飛彈或予以...
美政府官員說，已為北韓試射洲際彈道飛彈做準備，但無意摧毀北韓發射台上的飛彈或予以攔截。圖為北韓中央通訊社10月2日發布北韓試射潛射飛彈的照片。路透
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北韓彈道飛彈川普

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