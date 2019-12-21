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美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

2019-12-21 21:49聯合報 編譯羅方妤／即時報導

美國總統川普20日慶祝正式創建太空部隊，是該國72年來首次出現新兵種。川普簽署明年的國防授權法案時宣稱，自己在眾院彈劾後僅2天，就拿下他的最高國家安全優先事務其中一項勝利。

川普20日在華府近郊安德魯聯合基地的國防授權法案簽署儀式時表示：「太空是世上的新戰場。國家安全的嚴重威脅中，美國在太空的優勢絕對至關重要。我們正處於領先，但領先得不夠多，而不久後我們會大幅領先其他國家。」

太空部隊在川普的造勢場合一直引來熱烈掌聲，但對美國軍方而言，他們似乎更認真地確定，需要更有效的籌畫，以維護美國在太空的利益，特別是針對導航和通訊衛星。太空部隊不打算將戰鬥部隊送往太空。

美國國防部長艾思博20日告訴記者：「我們對太空相關能力的依賴急遽增加，如今外太空已發展成自成一格的作戰區域。」他表示，維持美國在太空的優勢將是太空部隊的任務。

太空對美國經濟和日常生活日益重要。例如，GPS（全球定位系統）提供軍方和平民導航服務，是由美國第50太空聯隊自科羅拉多州的施里弗空軍基地一座控制中心營運約24個軌道衛星運作。

美國國防部去年2月的報告斷言，中國大陸和俄國已大力發展相關技術，使他們能在危機或衝突中破壞或摧毀美國和其盟國的衛星。「美國在太空的運作和自由面臨日益嚴峻的挑戰。」

川普去年6月公開指揮國防部開始籌備太空部隊時談及，太空軍事任務是實現美國主導太空更廣泛願景的一部分。川普得以創建許多民主黨人反對的太空部隊，但不是他所想要的「分離但平等」組織設計。

太空部隊由空軍部長直接管理。該法律規定，領導太空部隊的四星上將將是參謀首長聯席會議的一員，出任太空作戰部長，但不會在其成立第一年進入部隊。川普表示，太空部隊主官將是美國太空司令部司令、空軍上將雷蒙德。

太空部隊是美國空軍1947年脫離陸軍以來第一個新兵種，它將提供武力給美國太空司令部。該部門在今年年初成立，負責監督軍方太空作戰。太空部隊和太空司令部間的責任及資產劃分尚未完全解決。

太空部隊規模和其他部門相比會小很多。最初會有200名人員，第一年預算則是4000萬美元（約台幣12億元）。美國軍方規模最大的是陸軍，有約48萬名現役軍人及每年1810億美元預算（約台幣5兆4300億元）。國防部一年約花費140億（約台幣4200億元）在太空活動，大多由空軍預算提撥。

美國總統川普（中）廿日簽署明年的國防授權法案，正式創建太空部隊。（歐新社）
美國總統川普（中）廿日簽署明年的國防授權法案，正式創建太空部隊。（歐新社）
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太空川普空軍

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