親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

等待罷韓隊伍通過 32歲機車騎士倒地猝死

阻擋「庇護移民」 一線執法人員憂心安全

2019-12-21 16:26世界日報 編譯孫梁／綜合20日電

海關與邊境保護局(CBP)的工作人員因為執行川普政府的政策，把尋求美國庇護的移民擋回，而面臨人身安全威脅，部分員工曾致函CBP局長，要求保證一線員工不會受到傷害和被殺。

CBP員工在信中說，要求擋住庇護移民是無視CBP基層人員的安全，高層以為只要對庇護移民加以限制，就可改善社會安全，以及CBP宣稱是以人道方式處理移民，都是誤導民眾。

葛蘭德河是德州與墨西哥的界河，河上的橋梁連接兩國，川普政府就任初期，CBP就在德州段的美墨邊界橋中間設立檢查站，以制止庇護移民進入美國，部分邊界橋還限制每天的入境人數。

CBP表示，由於尋求美國庇護的移民家庭不斷增多，今年初更是創下紀錄，他們沒有足夠的處理能力。

致函CBP局長的是國庫員工工會希達格(Hidalgo)分會會長艾金森(David Atkinson)，CBP是該工會的成員單位之一。艾金森表示，與希達格一橋之隔的雷諾薩市，是墨西哥最危險的城市之一，要求在一線執法的CBP人員擋回庇護移民，使他們和移民都面臨槍擊的危險。

艾金森說，禁止庇護移民入境的政策使許多人在墨西哥排隊等候，導致墨國的毒販和官員以賄賂手段安排先後，墨西哥官員還可通過報價，獲得邊界橋的管理權。

不讓庇護移民入境至少在2017年3月就已存在，當時一名工會成員對CBP表示，這一政策導致移民兒童的身心受到創傷。

國土安全部督察長今年9月的審計報告說，CBP基層人員對拒絕庇護移民入境，甚至把已在美的移民趕走，讓他們到其他地方提出申請感到擔憂。

禁止移民在美國申請庇護，是川普政府的重要移民政策之一，入境後被送出的移民超過5萬，在墨西哥等候的時間可達數周甚至數月。

移民墨西哥川普

延伸閱讀

紐時：福音派非鐵板一塊 不乏反川普種族、移民...

NBA／克拉克森、勒夫領軍反攻 騎士末節逆轉...

墨西哥小島外海郵輪擦撞 釀6傷

西班牙破獲多間大麻工廠 中國幫派奴役移民賣命

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2019-12-21 14:21

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

2019-12-20 15:49

川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務

2019-12-21 12:05

美國各地機場安檢疑似放寬 安全恐有漏洞

2019-12-21 16:38

民主黨辯論側記 向對手抱歉 7人都說不出口

2019-12-21 16:37

桑德斯為嘲諷口吃致歉 白登抓住機會募款

2019-12-21 16:35

總統初選辯論門檻提高 布克被擋門外鳴不平

2019-12-21 16:32

民主黨總統初選辯論 白登變風趣 布塔朱吉亮眼

2019-12-21 16:29

影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56

研究：到2030年 近半美國成年人有肥胖問題

2019-12-21 14:24

中國軍事崛起引美擔憂 川普對台軍售常態化

2019-12-21 13:31

美國防授權法生效 關切大陸影響台灣選舉

2019-12-21 12:48

遭彈劾後… 川普明年2月4日發表國情咨文

2019-12-21 12:46

白宮擬辯稱川普未正式遭彈劾

2019-12-21 12:46

民主黨初選辯論中 中國政府封鎖網上直播

2019-12-21 11:33

川普簽了！美2020財年國防授權法生效

2019-12-21 09:18

川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

2019-12-21 04:00

川普牢牢掌控 共和黨已經變成「川普黨」

2019-12-20 15:48

影／罕見「雪颮」來襲 紐約街頭被暴雪吞沒

2019-12-20 14:49

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

老師教學生勤洗手 用麵包發霉實驗揭驚人結果

2019-12-21 09:18

年僅7個月！美國「最年輕市長」 任職誓詞萌翻全網

2019-12-20 19:31

影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

2019-12-20 17:00

川習通話 川普：安排正式簽署貿易協議

2019-12-20 23:45

川普簽了！美2020財年國防授權法生效

2019-12-21 09:18

影／嘉年華郵輪擦撞！一郵輪靠岸時A到自家郵輪發出巨響

2019-12-21 10:42

英國大男孩寫信應徵鄰居狗保母 收到黑狗兄「親筆回信」

2019-12-21 09:34

蘋果組祕密團隊 據傳要研發這項技術

2019-12-20 20:43

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

2019-12-20 18:57

美財長：美中首階段貿易協議定案

2019-12-21 02:33

民調：逾7成日本人對中國南韓沒好感

2019-12-21 07:35

英國女王丈夫菲利普親王 住院觀察

2019-12-20 23:15

逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被判刑

2019-12-21 10:03

日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差

2019-12-20 20:25

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路

2019-12-21 10:00

美股2020年能否續強？面臨3大風險

2019-12-20 17:08

國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐

2019-12-20 22:54

有此一說：彈劾川普案拖久一些 對中國非壞事

2019-12-20 22:31

澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房

2019-12-21 11:30

超爽職缺！免費環遊世界+年薪165萬 工作幫老闆拍照

2019-12-20 21:53

日女製杏仁粒棉花糖卻烤焦 網民震驚：是香菇嗎

2019-12-21 09:30

澳洲野火失控 總理度假 人民火大

2019-12-20 23:40

紐西蘭史上最嚴重槍擊案後 半自動化武器禁令今日生效

2019-12-21 10:30

影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56

中美貿易戰愈激烈 這家礦商股價漲愈凶

2019-12-21 09:38

升官接掌母公司 Google執行長年薪調高一倍

2019-12-21 13:26

澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨

2019-12-20 21:33

看好美中貿易談判發展 美股續創新高

2019-12-21 06:39

好新奇！日本這項熱門運動 也能成為觀察經濟的指標

2019-12-20 22:40

日軍費撒幣1.5兆 削美貿易逆差

2019-12-20 23:38

對接國際太空站失敗 波音星際飛機提早返地球

2019-12-21 10:55

川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

2019-12-21 04:00

大量馬匹垂死！伊斯坦堡王子群島禁乘觀光馬車3個月

2019-12-21 14:46

政府一聲令下「封鎖網路」 斷網成為全球流行病

2019-12-21 14:49

遭眾院彈劾 川普：沒感覺、騙局

2019-12-20 23:48

影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2019-12-21 14:21

北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機

2019-12-20 21:53

時隔9年 福島第一核電廠所在地雙葉町部分地區將解禁

2019-12-20 20:13

川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務

2019-12-21 12:05

遭點名失德應下台 川普反轟福音派刊物極左

2019-12-21 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top