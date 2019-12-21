阻擋「庇護移民」 一線執法人員憂心安全

海關與邊境保護局(CBP)的工作人員因為執行川普政府的政策，把尋求美國庇護的移民擋回，而面臨人身安全威脅，部分員工曾致函CBP局長，要求保證一線員工不會受到傷害和被殺。

CBP員工在信中說，要求擋住庇護移民是無視CBP基層人員的安全，高層以為只要對庇護移民加以限制，就可改善社會安全，以及CBP宣稱是以人道方式處理移民，都是誤導民眾。

葛蘭德河是德州與墨西哥的界河，河上的橋梁連接兩國，川普政府就任初期，CBP就在德州段的美墨邊界橋中間設立檢查站，以制止庇護移民進入美國，部分邊界橋還限制每天的入境人數。

CBP表示，由於尋求美國庇護的移民家庭不斷增多，今年初更是創下紀錄，他們沒有足夠的處理能力。

致函CBP局長的是國庫員工工會希達格(Hidalgo)分會會長艾金森(David Atkinson)，CBP是該工會的成員單位之一。艾金森表示，與希達格一橋之隔的雷諾薩市，是墨西哥最危險的城市之一，要求在一線執法的CBP人員擋回庇護移民，使他們和移民都面臨槍擊的危險。

艾金森說，禁止庇護移民入境的政策使許多人在墨西哥排隊等候，導致墨國的毒販和官員以賄賂手段安排先後，墨西哥官員還可通過報價，獲得邊界橋的管理權。

不讓庇護移民入境至少在2017年3月就已存在，當時一名工會成員對CBP表示，這一政策導致移民兒童的身心受到創傷。

國土安全部督察長今年9月的審計報告說，CBP基層人員對拒絕庇護移民入境，甚至把已在美的移民趕走，讓他們到其他地方提出申請感到擔憂。

禁止移民在美國申請庇護，是川普政府的重要移民政策之一，入境後被送出的移民超過5萬，在墨西哥等候的時間可達數周甚至數月。