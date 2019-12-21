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民主黨總統初選辯論 白登變風趣 布塔朱吉亮眼

2019-12-21 16:29世界日報 編譯郭宣含／綜合20日電

民主黨19日晚上在洛杉磯舉行第六次總統初選辯論，參選人的表現，前副總統白登(Joe Biden)和印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表現亮眼，但億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)卻相形失色，淪為舞台上無關緊要的參選人。

「紐約郵報」分析，雖然白登有多場辯論顯得焦慮不安，但19日辯論是他迄今表現最強大的一場；辯論分析師柯赫(Eric Koch)：「他爽朗風趣並清楚列出參選的原因，他談到和前總統歐巴馬一起服務大眾，但在阿富汗等重要議題表示不同看法。」

有線電視新聞網(CNN)資深政治記者希利薩(Chris Cillizza)也認為白登表現大幅優於其他人，他當晚從容自信，雖然他與兒子遭共和黨人批評，但他回應有必要建立共識並與共和黨人合作，堪稱最漂亮回答。

布塔朱吉表現也讓人眼睛為一亮，柯赫表示：「布塔朱吉民調穩定攀升後，他當晚和任內都遭到抨擊，但他今晚有備而來，一一擊退每一個人。」

楊安澤的精彩時刻是他談到舞台上欠缺多元性，他稱身為台上唯一非白人參選人，他感到「榮幸又失望」；當然他也提到「全民基本收入」(Universal basic income)。

柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)被提及次數增加，而且妥善利用時間；她多次提到自己來自中西部、充分展現婦女知識和真心熱情。

不過佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)卻落在初選辯論焦點以外，雖然他說了一些奇怪笑話，但仍可清楚向選民展現他有別於其他參選人。

本場辯論的輸家則是史泰爾，他花錢上辯論台，但其他經驗豐富參選人的表現卻更勝於他，當晚史泰爾並非關鍵人物。

共和黨洛杉磯桑德斯

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