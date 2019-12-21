總統初選辯論門檻提高 布克被擋門外鳴不平

民主黨全國委員會(DNC)20日宣布，將提高下個月總統參選人辯論的門檻；失去19日辯論資格的參選人布克致函DNC，批評提高門檻是把支持率居中的參選人擋在辯論外；若按新的資格，布克、前紐約市長彭博等都無法參加下場辯論。

19日的辯論僅有七人合格，下一輪辯論定1月14日在愛阿華州舉行初選前夕，在第摩因的Drake大學舉行。

DNC規定，下月辯論的參選人必須達到募捐和民調支持率的雙重標準，募款是在全國得到22萬5000個金主的支持，同時至少在20個州贏得1000個金主。

民調支持率是在兩項調查中至少一項達標，分別是四個全國性民調支持率至少為5%，或在兩個提早投票州達到7%。參選人的達標截至日期為1月10日，合格民調從11月14日開始。

布克敦促DNC放寬下月辯論的標準，要求增加包容性，認為DNC提高門檻是試圖主導選民對參選人的挑選，而多數選民尚未決定支持誰。

19日的洛杉磯辯論沒有布克的身影，為他首次缺席辯論。他和麻州前州長派屈克是僅存的兩個非裔參選人，兩人都不符合洛杉磯辯論的資格，唯一的西語裔參選人卡斯楚和少數族裔的夏威夷州眾議員加巴德也被擠出圈外。布克、卡斯楚和加巴德三人在募捐規定上達標，但民調標準落後。

參加洛杉磯辯的七人只及參選人半數，而且缺乏多元性，僅楊安澤一個少數族裔，布克的信得到洛杉磯辯論七人及卡斯楚的簽署，但DNC不予理會。

布克說，DNC應重新考慮明年初在提早投票州四場辯論的資格標準，目前的參選隊伍為民主黨史上最強大和最多元化，提高門檻完全不必要，是人為縮小參選陣營的聲勢。

DNC發言人表示，他們制定的辯論標準透明而公正，近一年前就通知各參選陣營將提高門檻，而且沒人反對。