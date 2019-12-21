親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

等待罷韓隊伍通過 32歲機車騎士倒地猝死

總統初選辯論門檻提高 布克被擋門外鳴不平

2019-12-21 16:32世界日報 編譯孫梁／綜合20日電

民主黨全國委員會(DNC)20日宣布，將提高下個月總統參選人辯論的門檻；失去19日辯論資格的參選人布克致函DNC，批評提高門檻是把支持率居中的參選人擋在辯論外；若按新的資格，布克、前紐約市長彭博等都無法參加下場辯論。

19日的辯論僅有七人合格，下一輪辯論定1月14日在愛阿華州舉行初選前夕，在第摩因的Drake大學舉行。

DNC規定，下月辯論的參選人必須達到募捐和民調支持率的雙重標準，募款是在全國得到22萬5000個金主的支持，同時至少在20個州贏得1000個金主。

民調支持率是在兩項調查中至少一項達標，分別是四個全國性民調支持率至少為5%，或在兩個提早投票州達到7%。參選人的達標截至日期為1月10日，合格民調從11月14日開始。

布克敦促DNC放寬下月辯論的標準，要求增加包容性，認為DNC提高門檻是試圖主導選民對參選人的挑選，而多數選民尚未決定支持誰。

19日的洛杉磯辯論沒有布克的身影，為他首次缺席辯論。他和麻州前州長派屈克是僅存的兩個非裔參選人，兩人都不符合洛杉磯辯論的資格，唯一的西語裔參選人卡斯楚和少數族裔的夏威夷州眾議員加巴德也被擠出圈外。布克、卡斯楚和加巴德三人在募捐規定上達標，但民調標準落後。

參加洛杉磯辯的七人只及參選人半數，而且缺乏多元性，僅楊安澤一個少數族裔，布克的信得到洛杉磯辯論七人及卡斯楚的簽署，但DNC不予理會。

布克說，DNC應重新考慮明年初在提早投票州四場辯論的資格標準，目前的參選隊伍為民主黨史上最強大和最多元化，提高門檻完全不必要，是人為縮小參選陣營的聲勢。

DNC發言人表示，他們制定的辯論標準透明而公正，近一年前就通知各參選陣營將提高門檻，而且沒人反對。

民調洛杉磯卡斯楚

延伸閱讀

19名員工自殺...當年「想盡辦法把他們趕走...

逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被...

被控騷擾員工釀自殺潮 前法國電信執行長遭判刑

阿富汗東北部規模6.1強震 尚未傳出災損

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2019-12-21 14:21

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

2019-12-20 15:49

川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務

2019-12-21 12:05

美國各地機場安檢疑似放寬 安全恐有漏洞

2019-12-21 16:38

民主黨辯論側記 向對手抱歉 7人都說不出口

2019-12-21 16:37

桑德斯為嘲諷口吃致歉 白登抓住機會募款

2019-12-21 16:35

民主黨總統初選辯論 白登變風趣 布塔朱吉亮眼

2019-12-21 16:29

阻擋「庇護移民」 一線執法人員憂心安全

2019-12-21 16:26

影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56

研究：到2030年 近半美國成年人有肥胖問題

2019-12-21 14:24

中國軍事崛起引美擔憂 川普對台軍售常態化

2019-12-21 13:31

美國防授權法生效 關切大陸影響台灣選舉

2019-12-21 12:48

遭彈劾後… 川普明年2月4日發表國情咨文

2019-12-21 12:46

白宮擬辯稱川普未正式遭彈劾

2019-12-21 12:46

民主黨初選辯論中 中國政府封鎖網上直播

2019-12-21 11:33

川普簽了！美2020財年國防授權法生效

2019-12-21 09:18

川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

2019-12-21 04:00

川普牢牢掌控 共和黨已經變成「川普黨」

2019-12-20 15:48

影／罕見「雪颮」來襲 紐約街頭被暴雪吞沒

2019-12-20 14:49

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

老師教學生勤洗手 用麵包發霉實驗揭驚人結果

2019-12-21 09:18

年僅7個月！美國「最年輕市長」 任職誓詞萌翻全網

2019-12-20 19:31

影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

2019-12-20 17:00

川習通話 川普：安排正式簽署貿易協議

2019-12-20 23:45

川普簽了！美2020財年國防授權法生效

2019-12-21 09:18

影／嘉年華郵輪擦撞！一郵輪靠岸時A到自家郵輪發出巨響

2019-12-21 10:42

英國大男孩寫信應徵鄰居狗保母 收到黑狗兄「親筆回信」

2019-12-21 09:34

蘋果組祕密團隊 據傳要研發這項技術

2019-12-20 20:43

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

2019-12-20 18:57

美財長：美中首階段貿易協議定案

2019-12-21 02:33

民調：逾7成日本人對中國南韓沒好感

2019-12-21 07:35

英國女王丈夫菲利普親王 住院觀察

2019-12-20 23:15

逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被判刑

2019-12-21 10:03

日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差

2019-12-20 20:25

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路

2019-12-21 10:00

美股2020年能否續強？面臨3大風險

2019-12-20 17:08

國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐

2019-12-20 22:54

有此一說：彈劾川普案拖久一些 對中國非壞事

2019-12-20 22:31

澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房

2019-12-21 11:30

超爽職缺！免費環遊世界+年薪165萬 工作幫老闆拍照

2019-12-20 21:53

日女製杏仁粒棉花糖卻烤焦 網民震驚：是香菇嗎

2019-12-21 09:30

澳洲野火失控 總理度假 人民火大

2019-12-20 23:40

紐西蘭史上最嚴重槍擊案後 半自動化武器禁令今日生效

2019-12-21 10:30

影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56

中美貿易戰愈激烈 這家礦商股價漲愈凶

2019-12-21 09:38

升官接掌母公司 Google執行長年薪調高一倍

2019-12-21 13:26

澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨

2019-12-20 21:33

看好美中貿易談判發展 美股續創新高

2019-12-21 06:39

好新奇！日本這項熱門運動 也能成為觀察經濟的指標

2019-12-20 22:40

日軍費撒幣1.5兆 削美貿易逆差

2019-12-20 23:38

對接國際太空站失敗 波音星際飛機提早返地球

2019-12-21 10:55

川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

2019-12-21 04:00

大量馬匹垂死！伊斯坦堡王子群島禁乘觀光馬車3個月

2019-12-21 14:46

政府一聲令下「封鎖網路」 斷網成為全球流行病

2019-12-21 14:49

遭眾院彈劾 川普：沒感覺、騙局

2019-12-20 23:48

影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2019-12-21 14:21

北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機

2019-12-20 21:53

時隔9年 福島第一核電廠所在地雙葉町部分地區將解禁

2019-12-20 20:13

川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務

2019-12-21 12:05

遭點名失德應下台 川普反轟福音派刊物極左

2019-12-21 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top